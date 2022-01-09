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  4. Yer: İstanbul! Yol ortasındaki türbe görenleri şaşkına çeviriyor: Yıkım ekibi kalp krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Yol ortasındaki türbe görenleri şaşkına çeviriyor: Yıkım ekibi kalp krizi geçirdi

09.01.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de yol ortasında bulunan türbeyi görenler şaşkına dönüyor. "Erenköy Fatihi" olarak anılan Ali Gazi Baba’ya ait türbeyle ilgili anlatılan hikayeler ise dikkat çekiyor. Esnaf Ali Babayar anlattığı hikayede türbeye gelen yıkım ekibinin kalp krizi geçirdiğinin söylediğini aktardı.

Yer: İstanbul! Yol ortasındaki türbe görenleri şaşkına çeviriyor: Yıkım ekibi kalp krizi geçirdi

İstanbul Ataşehir'de "Erenköy Fatihi" olarak anılan Ali Gazi Baba’ya ait türbeyi görenler şaşkına dönüyor. Cadde ortasında bulunan türbeyle ilgili yıkım ekibinin kalp krizi geçirdiği ve Ali Gazi Baba'nın ehlibeyt soyundan olduğu yönünde hikayeler de anlatılıyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Ataşehir’de çift yönlü trafik akışının sağlandığı caddenin iki şeridi arasında bulunan tarihi türbe görenlerin dikkatini çekiyor. Ali Gazi Baba Hazretleri olarak ismi geçen türbeye gün içerisinde çok sayıda kişi ziyarette bulunuyor. "Erenköy Fatihi" olarak anılan Ali Gazi Baba’ya ait çevresi demir parmaklıklarla çevrili türbenin içerisinde çiçekler ve ağaçlar bulunuyor. Vatandaşların yanı sıra seyir halindeki sürücüler de cadde ortasında bulunan türbeyi görünce şaşkınlık yaşıyor. Türbenin bakım işleri için bir kişi görev yaparken, ziyarete gelen vatandaşlar da türbe çevresinde temizlik yapıyor.

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"YIKIM EKİBİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ"

Çevre esnaflarından Ali Babayar, “1989 yılında burada işe başladığımda o yıl içerisinde türbeye gelen yıkım ekibinin kalp krizi geçirdiği söyleniyor. Tabii ne kadar doğru orasını bilemiyoruz. Türbe dikkat çekici bir noktada. Bu açıdan araç sürücüleri açısından kazaya da sebebiyet verebilir. Tabii ki kaldırılsın diyemem. Her türlü inanca açık olmamız lazım. İnsanların gelenek ve göreneklerine kimse karışamaz” dedi.

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"EHLİBEYT SOYUNDAN OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Türbenin bakımıyla ilgilenen Şengül Gündoğdu, “Tabii buralar geçtiğimiz dönemlerde şimdiki gibi cadde falan değilmiş. Çayırlık bir ortamdan oluşan ormanlık bir alanmış. Ben 4 senedir türbenin bakımıyla ilgileniyorum. İnsanlar çok saygılılar. Gelip buraları temizleyenler oluyor. Gazi Baba'nın ehlibeyt soyundan olduğu söyleniyor. Tabii bunlar hep duyduklarımız. Gerçeğini yine Allah bilir” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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İstanbul Ataşehir
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