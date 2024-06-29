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    4. Yer: Malatya! Havuzda bulunca gözlerine inanamadı: "Bu kadarını bir arada bulmak rekordur"

    Yer: Malatya! Havuzda bulunca gözlerine inanamadı: "Bu kadarını bir arada bulmak rekordur"

    29.06.2024 14:30
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.06.2024 14:30
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    Malatya'da bir kayısı üreticisi bahçesinde bulunan havuzda yavrulayan Anadolu semenderini görünce gözlerine inanamadı. Nesli tehdit altında olan sarı benekli semenderlerden 25’in üzerinde gören çiftçi İlhan Tursun, ilk kez bu kadar semenderi bir arada gördüğünü ve kendisini için bunun bir rekor olduğunu söyledi.

    Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi’nde yaşayan İlhan Tursun, bahçesindeki havuza su doldurmak istediği esnada halk arasında Anadolu semenderi olarak bilinen sarı benekli semenderleri gördü. Siyah renkli ve üzerinde sarı benekler bulunan, boyu 10-15 santimetre arasında değişen Anadolu semenderi genellikle orman açıklıkları, su kenarları, taşlık ve kayalık alanlarda yaşıyor.

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    Endemik tür olduğu için yaşam alanlarının korunmasının önemli olduğu bilinen zehirsiz Anadolu semenderlerini gören çiftçi İlhan Dursun, hayvanların bir süre sonra doğaya döneceklerini umuyor.

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    Aynı zamanda Malatya Organik Meyve Üreticileri Birliği Başkanı da olan İlhan Tursun, “Tesadüfen havuza su vermek istediğim esnada 25‘in üzerinde semender çıktı. Muhtemelen burada üremiş ve çoğalmışlar. Nasıl beslendiklerini bilemediğimiz için havuzu da kullanamıyoruz. Bazen tahliye borusundan çıkıp geri dönüyorlar. Bulundukları yeri nemlendirdim, bakalım ne yapmak gerekir bilmiyoruz. Muhtemelen tekrar tahliye borusundan doğaya gideceklerdir diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

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    İlk kez bu kadar semenderi bir arada gördüğünü de söyleyen Tursun, “Bizim bu bölgede nadirde olsa görünüyordu özellikle yağmurlu havalardan sonra. Ama bu kadarını bir arada bulmak bana göre rekordur. Nesli tükenmekte olan Anadolu semenderi diye geçiyor ama nerelerde var bilmiyoruz. Bu bölgeye has olduklarını düşünüyorum” diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Malatya Semender
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