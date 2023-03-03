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Yer: Sakarya... 68 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! "Geldik kapıyı çaldık ve bu halde bulduk"

03.03.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde beş katlı binanın zemin katında yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki İlim Bedir, evinde ölü bulundu. Bedir’in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Hayatını kaybeden İlim Bedir’in komşusu Şükran Çıvgınoğlu ise “Geldik kapıyı çaldık ve bu halde bulduk. Koah hastası zaten kendisi, ihtiyaçlarını, evinin temizliğini biz karşılıyorduk." diye konuştu.

Yer: Sakarya... 68 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! "Geldik kapıyı çaldık ve bu halde bulduk"

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 174. Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beş katlı bir binanın zemin katında yaşayan 68 yaşındaki İlim Bedir’den yaklaşık iki gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açması neticesinde içeriye giren sağlık ekiplerince Bedir, yatağında hareketsiz halde bulundu.

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Ekiplerce yapılan incelemelerde 68 yaşındaki talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir’in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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"GELDİK KAPIYI ÇALDIK VE BU HALDE BULDUK"

Hayatını kaybeden İlim Bedir’in komşusu Şükran Çıvgınoğlu, “Her zaman yardımına koşuyor, ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Telefonum bozuktu iletişime geçemedik, makarna yapmıştım bugün kendisi de seviyor makarnayı başka bir kişinin telefonundan aradık telefonlarına bakmamış. Geldik kapıyı çaldık ve bu halde bulduk. Koah hastası zaten kendisi, ihtiyaçlarını, evinin temizliğini biz karşılıyorduk. Makinelere bağlıydı ayakta az durabiliyordu zaten 2 günde bir ambulans geliyordu kontrole, hastaneye götürüyorlardı. Sinirlendiği zaman hemen hastanelik oluyordu zaten sağlıklı bir insan değildi” diye konuştu. (İHA)

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