Yer: Şile! Dereler taştı, evler sular altında kaldı

İstanbul, Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde yağmur, etkili oldu. Şile'de Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşan dere, mahalledeki Dere ve Yüksel sokaktaki bazı evlerde ve inşaat halindeki binalarda su baskınına neden oldu.

Anadolu Yakasındaki bazı ilçelerde sabah saatlerinde yağmur yağdı. Trafiğe çıkan sürücüler, aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal'da etkili olan yağış nedeniyle, trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu.

BURSA'DA YOL ÇÖKTÜ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Umurbey Mahallesi'ndeki yolda çökme meydana geldi. Ekipler, yolda onarım çalışmaları için harekete geçti. Umurbey Mezarlığı'nda da sağanağın ardından yağmur giderlerinin mezarlığa verildiği görüldü. Mezarlığı ise su bastı.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Mustafakemalpaşa ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal Kestelek Mahallesi'nde sağanak nedeniyle oluşan selde, Çaltılıbük-Kestelek yolu trafiğe kapandı, Hacer Ünver'e ait ev de zarar gördü.

''BÖYLE YAĞIŞA ŞAHİT OLMADIM''

Mahalle Muhtarı Kemal Doğru, "Son yıllarda böyle yağışa şahit olmadım bir anda çok şiddetli geldi, ormanlık alandan çamur akmaya başladı. Beraberinde parça odunlar mahalleye doğru sürüklendi. Bir evde maddi hasar var, can kaybı ve yaralanma olmaması bir nebze bizi teselli etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ve itfaiye ekipleri bölgeye müdahale ederek zararın artmasını engelledi" dedi.

(DHA)



