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  4. Yer: Van! Aşiret düğününde takı takma 4 saat sürdü, miktarı dudak uçuklattı

Yer: Van! Aşiret düğününde takı takma 4 saat sürdü, miktarı dudak uçuklattı

11.07.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da aşiret düğününde takılan takıların miktarı dudak uçuklattı. Yaklaşık 4 saat süren takı töreninde damada 3 milyon 300 bin TL, geline 1 milyon TL değerinde altın takıldı. Masaya konulan paraları, 15 kişi saydı. Damadın babası Nazım Acar, "Düğünümüzü eski geleneklerimize göre yaptık" dedi.

Yer: Van! Aşiret düğününde takı takma 4 saat sürdü, miktarı dudak uçuklattı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Gevdan Aşireti'nin önde gelenlerinden Nazım Acar'ın oğlu Serkan Acar, hayatını aynı aşirete mensup Sibel Aslan ile birleştirdi. Çiftin Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları, İran ve Irak'tan yaklaşık 5 bin davetli katıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılarla halayların çekildiği düğün töreninde gelin geleneklere göre at üzerinde, davul zurnayla babaevinden alınıp düğün alanına getirildi.

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4 SAAT SÜRDÜ! TAKILAN TAKININ MİKTARI DUDAK UÇUKLATTI

Düğüne katılan 5 bin davetliye et, pilav, cacık ve tatlı ikram edildi. Yerel sanatçıların seslendirdiği Türkçe, Kürtçe şarkılarla çekilen halaylardan sonra takı törenine geçildi. Yaklaşık 4 saat süren takı merasiminde damada 3 milyon 300 bin lira, geline ise 1 milyon lira değerinde altın takıldı. Masaya konulan paraları 15 kişi saydı. Paralar bavulla taşındı.

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"DÜĞÜNÜMÜZÜ ESKİ GELENEKLERİMİZE GÖRE YAPTIK"

Damadın babası Nazım Acar, düğünlerine yurt içinden ve yurt dışından katılan misafirlere teşekkür ederek, "Düğünümüzü eski geleneklerimize göre yaptık. Gelinimizi babaevinden at sırtında düğün alanına kadar getirdik" dedi.

Kaynak: DHA

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Van aşiret düğünü

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