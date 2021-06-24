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  4. Yerli aşı Turkovac mutasyon ve varyantlara karşı etkili mi? Prof. Dr. Aykut Özdarendeli açıkladı

Yerli aşı Turkovac mutasyon ve varyantlara karşı etkili mi? Prof. Dr. Aykut Özdarendeli açıkladı

24.06.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını duyurduğu Turkovac aşısının yaratıcısı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli yaptığı açıklamada, yerli aşının mutasyonlara karşı etkili olduğunu belirtti.

Türkiye'de aşılama çalışmaları her gün artarak devam ederken, bir yandan da yerli aşı çalışmaları sürdürülüyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının faz-3 çalışmaları geçtiğimiz salı günü başlamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle katılım göstermişti. Burada konuşma yapan Erdoğan, yerli aşının adının Turkovac olduğunu açıklamıştı.

GÖNÜLLÜLERE UYGULAMA BAŞLADI

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin başında olduğu Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli ekip tarafından geliştirilen Turkovac aşısı ilk iki aşamayı başarılı şekilde bitirirken faz-3 çalışmaları da salı günü başladı ve ilk gönüllülere uygulandı.

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VARYANTLARA KARŞI ETİLİ Mİ?

Çalışmalar tüm hızıyla sürerken Prof. Dr. Özdarendeli'den kritik açıklamalar geldi. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre virüsü 'tanıdık' olarak ifade eden Özdarendeli, aşının mutasyon ve varyantlara karşı etkili olduğunu belirterek, "İngiliz varyantına karşı bir çalışmamız var. Çalışmalarımızın sonuçlarına göre İngiliz varyantına karşı tamamen etkili." dedi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
çok şükür herşeyin yerlisini yapıyoruz artık
inşallah önümüzdeki 2023 seçimlerinden önce çıkar da seçim yatırımı olur 1 temmuzda covid 19 tatile çıkacağı için 1 ekimde görüşürüz kendisi ile ozaman belli eder diye düşğnüyorum etkisini veya faydasını ;))
İlk nerede deneyeceğinizi bilin,mesela millet bir doz bulamazken 3.doz aşı olanlarda deneyin.

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