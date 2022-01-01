Yerli aşıda çok önemli gelişme! Prof. Dr. Mustafa Çalış Mynet'e açıkladı: Yüzde 100 etkili

Mynet Özel / Yerli aşı TURKOVAC'ta çok önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde acil kullanım onayı alan ve vatandaşın kullanımına sunulan TURKOVAC'ın, Delta varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Çalış’ın Mynet özel haber ekibine yaptığı açıklama şöyle:

TURKOVAC aşımızın acil kullanım onayı alması bütün Türkiye’yi olduğu gibi Erciyes Üniversitesi’ni de oldukça gururlandırdı. Zaten sabırsızlıkla bekliyorduk. Alfa varyantıyla ilgili transgenik fareler üzerinde yüzde 100 etkili olduğunu tespit etmiştik. Kamuoyuna da duyurmuştuk.

"DELTA'YA KARŞI YÜZDE 100 ETKİLİ"

Delta varyantı çalışmalarımızı da yeni tamamladık. O çalışmalardan da çok iyi sonuç aldık. Gururla ve mutlulukla söyleyebiliriz ki fareler üzerinde yapılan çalışmalar TURKOVAC aşımızın delta varyantında da yüzde 100 koruyucu olduğunu gösterdi… Ayrıca gönüllü serumlarında da TURKOVAC’ın Delta varyantına etkinliğine dair çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda onu da kamuoyuna duyuracağız. Bu aşamadan sonra Omicron varyantıyla ilgili çalışmalara başlayacağız. Şu anda Omicron varyantıyla ilgili virüs izolasyon çalışmalarına başladık. Bu da neticelenince yine kamuoyuna paylaşacağız. Fakat bu süreç işin doğası gereği bir iki ay sürecektir.”



