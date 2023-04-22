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Yerli halk mutasyonla doğan domuzun hayatta kalması için dua ediyor! Bir gören bir daha baktı

22.04.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küba’nın Guantanomo eyaletinde bir domuz çiftçisi olan Mariolys Herrera’nın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni doğmuş bir domuza ait görüntüler yerli halkı adeta harekete geçirdi. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerin sonrasında yerli halk domuzu görebilmek için çiftliğe akın ederken hayvanın hayatta kalabilmesi için toplu bir şekilde dua etmeye başladılar.

Yerli halk mutasyonla doğan domuzun hayatta kalması için dua ediyor! Bir gören bir daha baktı

Küba'nın Guantanamo Eyaletindeki bir domuz çiftçisi olan Mariolys Herrera sabah saatlerinde doğan domuzun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştıktan sonra kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Burun delikleri ağzının içindeki diş etlerinin üzerinde doğan domuzun fiziksel görüntüsü yerli halkı heyecanlandırdı. Domuzu görmek için birbirleriyle yarışacak çiftliğe akın eden yerli halk domuz için dua ettiklerini dile getirdi.

“UZUN SÜRE YAŞAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Yeni doğan domuzun nefes almakta zorlandığını ifade eden Herrera, “Uzun süre yaşayacağını düşünmüyorum. Oldukça nadir görülen bir durum. Yemek yerken solunum yolu tehlikeye giriyor. Nefes almanın onun için çok zor olduğunun farkındayım” dedi.

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Küba domuz

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