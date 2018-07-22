Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Bikinili pozlarıyla sık sık gündeme gelen ve zaman zaman eleştirilen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, içini Vatan'a döktü.
Samimi açıklamalarda bulunan Selen Görgüzel'in röportajından satırbaşları:
"Mayolu ve bikinili kareleriniz çok beğenildi. Böyle bir bikini vücudu için bütün kış spor mu yaptınız?
Sadece bu kış değil benim için spor hayatımın bir parçası, olmazsa olmazım. Her gün mutlaka 5 km yürüyorum, haftada 3 gün pilates, 1 gün de akımlı kardiyo yapıyorum. Ama beslenme düzenimi değiştirmek çok etkili oldu. Umay Villa beslenme uzmanım, onunla yollarımız kesiştiğinden beri yaptığım spor kendini iyice gösterdi.
KİM KARDASHİAN'A BENZETİLMEK İSTEMİYOR
Fotoğraflardan sonra size yerli Kim Kardashian dendi. Bu benzetmeye ne diyorsunuz?
Keşke Türk basını dünyada bir akım olmadan, birileri moda olmadan önce kendi sanatçısını farketse de kimseyle kıyaslamasa. Çünkü birisine benzetiliyorsanız size ait özelliklerin ayrıcalığı kalmıyor. Ben kimseye benzetilmek istemem. Açıkcası bu durumdan da hoşlanmıyorum.
Eşiniz Hamdi Bey (Alkan) fotoğrafları çok beğendiğini söyledi ama kıskançlık yapmasını bekleyen bir kitle var sanki?
Eşim niye kıskansın ki? Kalbim ruhum ona ait. Görüp sahip olamayan kıskanır. Kendine güveni olmayan adam rahatsız olur, kendinden eşinden emin olan gurur duyar.
İlişkiniz nasıl gidiyor?
Sevgi, saygı ve anlayış içinde taptaze tuttuğumuz gayet yolunda giden ilişkimiz herkese örnek olsun.
Hiç dişiliğinizi saklama ihtiyacı duydunuz mu?
Oldu... Özellikle oyunculukta kendimi hep saklamaya, kamufle etmeye çalıştım hatta bir ara neredeyse erkek gibi giyiniyordum bana seksi denmesin diye." (Vatan)
Okuyucu Yorumları 1 yorum