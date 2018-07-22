Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Bikinili pozlarıyla sık sık gündeme gelen ve zaman zaman eleştirilen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, içini Vatan'a döktü.

Samimi açıklamalarda bulunan Selen Görgüzel'in röportajından satırbaşları:

"Mayolu ve bikinili kareleriniz çok beğenildi. Böyle bir bikini vücudu için bütün kış spor mu yaptınız?

Sadece bu kış değil benim için spor hayatımın bir parçası, olmazsa olmazım. Her gün mutlaka 5 km yürüyorum, haftada 3 gün pilates, 1 gün de akımlı kardiyo yapıyorum. Ama beslenme düzenimi değiştirmek çok etkili oldu. Umay Villa beslenme uzmanım, onunla yollarımız kesiştiğinden beri yaptığım spor kendini iyice gösterdi.

KİM KARDASHİAN'A BENZETİLMEK İSTEMİYOR

Fotoğraflardan sonra size yerli Kim Kardashian dendi. Bu benzetmeye ne diyorsunuz?

Keşke Türk basını dünyada bir akım olmadan, birileri moda olmadan önce kendi sanatçısını farketse de kimseyle kıyaslamasa. Çünkü birisine benzetiliyorsanız size ait özelliklerin ayrıcalığı kalmıyor. Ben kimseye benzetilmek istemem. Açıkcası bu durumdan da hoşlanmıyorum.