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  4. Yerli otomobil Togg'dan yeni paylaşım geldi! İşte akıllı cihazların üretim aşamaları...

Yerli otomobil Togg'dan yeni paylaşım geldi! İşte akıllı cihazların üretim aşamaları...

04.11.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim'de ilk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından banttan indirilmişti. Türkiye'nin merakla beklediği Togg'dan sosyal medyada yeni bir paylaşım geldi. Tweet'te, "Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Yerli otomobil Togg'dan yeni paylaşım geldi! İşte akıllı cihazların üretim aşamaları...

YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweet'te Togg'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18’inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

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