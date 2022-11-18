HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Yerli otomobil TOGG'un açılışına katıldığı için eleştirilmişti! Mustafa Sarıgül'den yanıt geldi

Yerli otomobil TOGG'un açılışına katıldığı için eleştirilmişti! Mustafa Sarıgül'den yanıt geldi

18.11.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli arabası olan TOGG’un açılışına katıldığı için bir kesim tarafından eleştirilmişti. Sarıgül kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Bir dizi ziyaret ve partisinin yeni il binasının açılışı için Malatya’ya gelen Sarıgül, eleştirilerle ilgili "Yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı" ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil TOGG'un açılışına katıldığı için eleştirilmişti! Mustafa Sarıgül'den yanıt geldi

Türkiye Değişim Partisi olarak eleştirilerin yanında çözüm önerilerini de beraber sunduklarını belirten Sarıgül, "Güzel olana güzel, doğruya doğru diyoruz. Yanlışlığın ve haksızlığında karşısında durmaya devam ediyoruz. Bunun için bazı okumuş cahiller var, siyaseti onlar gibi yapmamızı istiyor. TOGG’un açılışına katıldım diye bu okumuş cahiller bizi eleştirdiler. Oraya ben devletim adına gittim, devletimin yapmış olduğu yatırımı desteklemek için gittim. TOGG yerlidir, fabrikası Türkiye sınırlarındadır. Bu nedenle bizim parti olarak ekonomik milliyetçilik anlayışımıza tam olarak uyan bir üretimdir. Biz diyoruz ki ’Almanya, Fransa, İtalyan arabalarına güle güle, hoş geldin TOGG’. Yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı" şeklinde konuştu.

thumbs_b_c_17f9a8abb3c74771b5abc3ddfc7aa131

'TÜRKİYE'DE İŞSİZLİĞİN OLMASI BENİ ÜZÜYOR'

TDP olarak iş ve aş siyaseti yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini ifade eden Sarıgül, “İş ve aş siyasetini bıraktığımız için Malatya gibi bir şehirde, Türkiye gibi bir ülkede şu an işsizliğin olması beni üzüyor. Malatya demek tarım demek, Malatya demek hayvancılık demek, Malatya demek kayısı demek. Siz kayısıya bakarsanız kayısı da size bakar. Kayısı aynı zamanda iş olur, aş olur, ocak olur. Kayısı, çocuğun çoluğun torunların da inşallah rızkı olur” diye konuştu.

'KİMSE KAYISI ÜZERİNDEN SİYASET YAPMASIN'

Kayısı hasadının üzerinden 2-3 ay geçtiğini ancak halen taban fiyatın açıklanmadığını da ifade eden Sarıgül, “Bugün burada nihai noktayı koyacağız. Bundan sonra kimse kayısı üzerinden siyaset yapmasın, kayısı Malatya’nın, Türkiye’nin gururudur. Bir kereye mahsus olarak kayısının taban fiyatını açıklıyorum, bundan sonra ömür boyu bu şekilde olmasını temenni ediyoruz. Kayısı 5 dolar olmalı ve bundan sonra da 5 dolarda sabit kalmalı, artık üzerinden siyaset yapılmamalı” ifadelerini kullandı. Kayısının tanıtımına daha da önem verilmesini de sözlerine ekleyen Sarıgül, Türkiye’nin kurtuluşunun ise ekonomik milliyetçilikle olacağını ifade etti. Ekonomik milliyetçiliğin önce Türkiye’nin kazanması anlamına geldiğini belirten Sarıgül, “’Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı’ anlayışıdır bu. Az döviz harcayacağız, daha fazla döviz kazanacağız. Bunu her sektörde yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Malatyaspor’un şu anda Spor Toto 1. Lig’de mücadele ettiğini ve olması gereken yerin Süper Lig olduğunu da ifade eden TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Malatyaspor neden Süper Lig’de değil? Çünkü yanlış sistemden. 8 yabancı, 3 Türk oyuncu olur mu? Bunun tersi olmalı. 15 yılda 225 yabancı 800 milyon dolar vermişiz, boşa gitmiş. O parayı Malatyaspor’un altyapısına verseydik Malatya’da binlerce genç çıkardı" şeklinde konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Önümüzdeki 5 yılda dünyanın en güçlü ülkeleri olacaklarCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Önümüzdeki 5 yılda dünyanın en güçlü ülkeleri olacaklar
Porno bağımlısı erkek arkadaşını ifşa etti! Çok tehlikeliPorno bağımlısı erkek arkadaşını ifşa etti! Çok tehlikeli
Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıtErdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıt
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül togg

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler

Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler

İade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerinde

İade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerinde

İlginizi Çekebilir

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.