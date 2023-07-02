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Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin Melissa'sı Beren Gökyıldız kimdir? Beren Gökyıldız nereli ve kaç yaşında?

02.07.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinde Melissa Çelik karakterine hayat veren Beren Gökyıldız vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Show TV'nin yeni günlük dizisi Yeşil Vadi'nin Kızı hafta için her gün saat 16.15'te yayınlanacak. Peki, Beren Gökyıldız kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin Melissa'sı Beren Gökyıldız'ın hayatı ve biyografisi...

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin Melissa'sı Beren Gökyıldız kimdir? Beren Gökyıldız nereli ve kaç yaşında?

Beren Gökyıldız, Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi nedeniyle merak konusu oldu. Kocamın Ailesi, Anne, Bizim Hikaye, Kızım ve Çocukluk gibi dizilerde oynayan Beren Gökyıldız; Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi ile 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yönetmenliğini Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu yapıyor. Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin senaryosunu ise Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme aldı. İşte Beren Gökyıldız hakkında merak edilenler...

BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Beren Gökyıldız, 2009'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Beren Gökyıldız Oyunculuk kariyerine ilk olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan, Beren Gökyıldız oynadığı karakterle izleyenlerin beğenisini kazandı.

Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen, Gökyıldız Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da oynamıştır.Daha sonra Star TV'de yayınlanan Anne dizisinde Melek Akçay karakterini oynayan, Beren Gökyıldız Vahide Perçin ve Cansu Dere gibi isimlerle aynı dizide rol almıştır.

Ardından Bizim Hikaye adlı dizide Ayşe karakterini oynamıştır. TV 8'de yayınlanmış olan Kızım adlı dizide Öykü karakterini oynamış. Sonra FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor adlı dizide Betüş karakterini oynadı.

BEREN GÖKYILDIZ, YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİ İLE EKRANA DÖNÜYOR

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi bir Kanada yapımı olan Anne With An E dizisinden uyarlandı. Anne With An E dizisi Netflix'te de yayınlanmaktadır. Bu Kanada yapımı dizi ise Lucy Maud Montgomery'nin klasik çocuk edebiyatı Anne Green of Green Gables'dan uyarlanmıştır.

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi 3 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.15'te Show Tv'de ekrana gelecek.

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