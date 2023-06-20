Yeşilçam efsanesi Nuri Alço intihar girişimini engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Yeşilçam’da sayısız filmde rol alan usta oyuncu Nuri Alço intihar girişiminde bulunan bir gence müdahale etti. Haliç Köprüsü’nden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin intihar ettiğini fark eden Alço olaya kayıtsız kalamadı.

72 yaşında olan ünlü isim seyir halinde olan otomobili anında durdurdu. Nuri Alço demir korkulukların diğer tarafına geçen ve intihar girişiminde bulunan genç ile konuştu. Ünlü isim uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna etti.

NURİ ALÇO’YA SARILDI

Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço’ya sarıldı. Yaşanılan olay, orada bulunan vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



