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Yeşilçam efsanesi Nuri Alço intihar girişimini engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

20.06.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'da kötü adam rolleriyle tanınan usta oyuncu Nuri Alço intihar girişiminde bulunan genci engelledi. Haliç Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan gence müdahale eden Alço’nun o anları sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçam’da sayısız filmde rol alan usta oyuncu Nuri Alço intihar girişiminde bulunan bir gence müdahale etti. Haliç Köprüsü’nden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin intihar ettiğini fark eden Alço olaya kayıtsız kalamadı.

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72 yaşında olan ünlü isim seyir halinde olan otomobili anında durdurdu. Nuri Alço demir korkulukların diğer tarafına geçen ve intihar girişiminde bulunan genç ile konuştu. Ünlü isim uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna etti.

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NURİ ALÇO’YA SARILDI

Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço’ya sarıldı. Yaşanılan olay, orada bulunan vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Nuri Alço yeşilçam Oyuncu yaşında

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