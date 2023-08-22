Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın estetiksiz hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Türkan Şoray güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Sayısız filmde rol alan Şoray’ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

Şimdilerde 78 yaşında olan usta sanatçı oynadığı 222 film ile, dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip.

Sultan lakabı ile hafızalara kazınan Türkan Şoray Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurdu.

Yönetmen koltuğuna da oturan Şoray, başrolünde kendisine eşlik eden Kadir İnanır ile oynadığı Dönüş, Azap, Bodrum Hâkimi, Uzaklarda Arama'nın tek başına; Yılanı Öldürseler filminin ise Şerif Gören ile birlikte yönetmenliğini yaptı.

Güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler "Türkan Hanım bu hanım kim?", "Vallahi tanıyamadım","O dönemde böyle başarılı estetik..." yorumlarında bulundu.



