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  4. Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın estetiksiz hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın estetiksiz hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

22.08.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm gibi başarılı filmlerle hafızalara kazınan Türkan Şoray, Türk sinemasının devlerinden biri. Unutulmaz sanatçılar arasında yer alan ve oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de büyük beğeni toplayan Şoray’ın estetiksiz halini görenler çok şaşırdı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Türkan Şoray güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Sayısız filmde rol alan Şoray’ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

Şimdilerde 78 yaşında olan usta sanatçı oynadığı 222 film ile, dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip.

yeşilçam efsanesi türkan şorayın estetiksiz hali şaşırttı

Sultan lakabı ile hafızalara kazınan Türkan Şoray Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurdu.

türkan şoray ın eski hali olay oldu

Yönetmen koltuğuna da oturan Şoray, başrolünde kendisine eşlik eden Kadir İnanır ile oynadığı Dönüş, Azap, Bodrum Hâkimi, Uzaklarda Arama'nın tek başına; Yılanı Öldürseler filminin ise Şerif Gören ile birlikte yönetmenliğini yaptı.

türkan-şorayın estetiksiz hali şaşırttı

Güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler "Türkan Hanım bu hanım kim?", "Vallahi tanıyamadım","O dönemde böyle başarılı estetik..." yorumlarında bulundu.

türkan

türkan şorayın eski halini görenler tanıyamadı

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