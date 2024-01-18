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Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer faturalarını ödeyebilmek için yardım istemişti! Bakanlık harekete geçti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2024 11:52 | Son Güncelleme:
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1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabı ile büyük bir ün kazanan eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, şimdilerde sıkıntılı günler yaşıyor. Elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyebilmek için takipçilerinden yardım isteyen Serpil Örümcer için Bakanlık harekete geçti.

Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer faturalarını ödeyebilmek için yardım istemişti! Bakanlık harekete geçti

Bir şirkette sekreterlik yaparken, 1967 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında finale kalarak şöhret basamaklarına ilk adımı atan Serpil Örümcer 'Bayan Bacak' lakabı ile büyük bir ün kazandı.

Uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veren 71 yaşındaki Serpil Örümcer son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyebilmek için takipçilerinden yardım isteyen Örümcer fotoğraflarını 200 TL'den satışa çıkardığını bir video ile duyurdu.

Yeşilçam'ın efsane ismi Serpil Örümcer'in bu videosunun ardından
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Serpil Örümcer’e yardım talimatı verdi.

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Örümcer, ’Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum’ ifadelerini kullanmıştı.

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