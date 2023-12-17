Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı... Serpil Çakmaklı son pozuyla adından söz ettirdi

1980'li yıllarda ekrana gelen cesur sahneler ile adından söz ettiren ismi Serpil Çakmaklı son haliyle gündeme geldi. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Serpil Çakmaklı, cilt bakımına gitti ve yaptığı paylaşımla ilgi topladı.

Uzun zamandır gözlerden uzakta bir hayat yaşamayı tercih eden oyuncu Serpil Çakmaklı adeta yıllara meydan okuyor.

Gerçek adı 'Şener Dönmez' olan 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı, bakım sonrası pozlarıyla gündeme geldi.



Ünlü sanatçının yüzündeki değişim de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Yıllar içerisindeki değişimiyle şaşırtan Serpil Çakmaklı'ya hayranlarından "Taş gibisin", "Çok estetikli ama güzelsin", "Yıllara meydan okuyorsun" yorumları geldi.







