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  4. Yeşilçam'ın en güzeli anketi gündemde! Necla Nazır'ın kızı paylaştı... İşte Necla Nazır'ın son hali

Yeşilçam'ın en güzeli anketi gündemde! Necla Nazır'ın kızı paylaştı... İşte Necla Nazır'ın son hali

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.02.2024 11:00 | Son Güncelleme:
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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, "Yeşilçam'ın en güzeli anketi" gündeme gelince hemen annesinin gençlik fotoğraflarını paylaştı. Gözlerden uzak yaşayan Necla Nazır'ın son hali merak edildi.

Yeşilçam'ın en güzeli anketi gündemde! Necla Nazır'ın kızı paylaştı... İşte Necla Nazır'ın son hali

Sosyal medyada Yeşilçam’ın güzelleri gündeme geldi. Gülşen Bubikoğlu,Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Müjde Ar gibi isimlerin de aralarında bulunduğu “Hangisi daha güzel?” anketi sonrası bir döneme damga vuran isimler konuşulmaya başlandı.

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Necla Nazır’ın listede yer almaması sonrası kızı Tuğçe Tayfur dayanamadı. Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır’ın birinci olduğu yarışmada Gülşen Bubikoğlu’nun ikinci olduğunu söyleyerek "Biri Yeşilçam güzellerinden mi bahsediyor. 1973 yılı 365 hanımefendinin içinden birinci seçilen Necla Nazır der susarım. Bu arada yarışmada Gülşen hanım ikinci oldu ” dedi.

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NECLA NAZIR MANEVİYATA YÖNELDİ

Bir döneme damga vuran Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Necla Nazır'ın son hali de merak edildi. Gözlerden uzak bir hayat süren Necla Nazır maneviyata yönelen ünlüler arasında.
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Tuğçe Tayfur son olarak Necla Nazır'ın son halini paylaşarak annesinin ekrana dönmeyi düşünmediğini söylemişti.


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