Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı'nın son haline beğeni yağdı

Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı, 367 film ve sayısız tiyatro oyununda oynadı. Şimdilerde 83 yaşında olan usta oyuncu geçen zamana rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi.

Türk sinemasının ‘‘kötü ve vamp’’ kadın deyince ilk akla gelen isimlerinden olan Suzan Avcı'nın kızı Binnaz Avcı annesiyle fotoğrafını paylaştı. Şu sıralar çıkardığı kitapla gündemde olan Binnaz Avcı'nın annesiyle pozuna beğeni yağdı.

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Suzan Avcı'nın son haline beğeni yağdı. Aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Suzan Avcı, bunun sırrını 'ruhum genç' diyerek açıklamıştı.



