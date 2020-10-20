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  4. Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı'nın son haline beğeni yağdı

Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı'nın son haline beğeni yağdı

20.10.2020 09:43 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı'nın son haline beğeni yağdı

Türk sinemasının ‘‘kötü ve vamp’’ kadın deyince ilk akla gelen isimlerinden olan Suzan Avcı'nın son hali gündem oldu. Suzan Avcı'nın bir dönem oyunculuk yapan kızı paylaştı fotoğrafa beğeni yağdı.

Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı, 367 film ve sayısız tiyatro oyununda oynadı. Şimdilerde 83 yaşında olan usta oyuncu geçen zamana rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi.

Türk sinemasının ‘‘kötü ve vamp’’ kadın deyince ilk akla gelen isimlerinden olan Suzan Avcı'nın kızı Binnaz Avcı annesiyle fotoğrafını paylaştı. Şu sıralar çıkardığı kitapla gündemde olan Binnaz Avcı'nın annesiyle pozuna beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Suzan Avcı'nın son haline beğeni yağdı. Aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Suzan Avcı, bunun sırrını 'ruhum genç' diyerek açıklamıştı.


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