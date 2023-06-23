Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu evinin bahçesinden paylaştı! "Yıllar güzellik kattı"

Ah Nerede, Gırgıriye ve daha pek çok dizi ve filmde yer alarak Yeşilçam'a damga vuran Gülşen Bubikoğlu hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor.
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara resmen meydan okuyor.
Gözlerden uzak yaşamaya çalışan usta oyuncu zamanını yurt dışındaki torunlarıyla geçiriyor. Zaman zaman ise muhteşem manzaraya sahip evinden paylaşımlarda bulunuyor.
Gülşen Bubikoğlu son olarak evinin bahçesinden doğal hallerini paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına "Bahçenin güzel kokularıyla sabah mahmurluğu" notunu düştü.
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan oyuncunun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi", Yıllar güzellik kattı" yorumunda bulunuyor.