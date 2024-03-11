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  4. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: "İyileşmem için..."

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: "İyileşmem için..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.03.2024 15:23
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Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olan Filiz Akın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Akın, sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi.

Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, sosyal medya hesabını oldukça aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Akın hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku için hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olmuştu.

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Oyuncu geçtiğimiz aylarda ise şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, kovid benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kalmıştı.

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"MORAL OLDUNUZ"

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Filiz Akın, sevenlerine son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Akın, "Geçen gün kontrole gittim. 10 günlük tekrar farklı ilaçlar eklendi, olsun... İyileşmem için dualarınızı ve dileklerinizi okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Moral oldunuz..." ifadelerini kullandı.

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Filiz Akın sosyal medya Oyuncu
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