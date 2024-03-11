Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: "İyileşmem için..."

Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, sosyal medya hesabını oldukça aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Akın hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku için hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olmuştu.

Oyuncu geçtiğimiz aylarda ise şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, kovid benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kalmıştı.

"MORAL OLDUNUZ"

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Filiz Akın, sevenlerine son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Akın, "Geçen gün kontrole gittim. 10 günlük tekrar farklı ilaçlar eklendi, olsun... İyileşmem için dualarınızı ve dileklerinizi okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Moral oldunuz..." ifadelerini kullandı.







