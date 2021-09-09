Yeşim Salkım'a hakaret eden Murat Övüç'e para cezası

Sanatçı Yeşim Salkım, sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabında paylaştığı videoya tepki göstermişti.

Övüç ise katıldığı bir etkinlikte Salkım hakkında konuşmuştu. Salkım kendisi hakkında konuşan Övüç için avukatı Merve Uçanok aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlanarak Övüç hakkında, ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

MAHKEME KARARINI ERTELEMEDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde basit yargılama usulü ile dosya üzerinden görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Övüç’ü Salkım’a karşı ‘hakaret’ suçundan bin 380 lira adli para cezasına çarptırdı.

Övüç’ün daha öncesinde başka bir suçtan ceza aldığını kaydeden mahkeme, adli para cezasını ertelemedi. (İHA)

