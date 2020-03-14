Yeşim Salkım'dan 2. Sayfa sunucularına hakaret dolu sözler

Videoda program sunucuları ile ilgili zehir zemberek sözler söyleyen Yeşim Salkım, 2. Sayfa sunucularına 'Müdire hanım kılıklı, yandaş', 'Hayatımda sizin kadar satılık insan tanımadım' ifadeleriyle seslendi.

Yeşim Salkım'ın bu videosunun ardından Magazin Gazetecileri Derneği bir bildiri yayınlayarak konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişki yaşayan Ece Erken’in, çiftin evlerinin önüne giderek araçlarına zarar verdiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

'KOCAMA DOKUNMA ETİKETİ AÇANLAR NEREDESİNİZ?'

Bu anları ekranlara taşıyan 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen, Ece Erken’e ses çıkarmayan ünlü isimler ile ilgili “Kocama dokunma etiketi açanlar. Neredesiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Ne oldu? Ona konuşalım, öbürüne konuşmayalım. 30 yıl önceki bir davayı hatırlatıp, ‘Kocamı ayartmaya çalışmışlar, yuvamı yıkmaya çalışmışlar. Türkiye’ye onu rezil edeceğim. İşte bunu dile getirmeyenler satılık kalemdir’ diyenlere ne oldu? Şimdi o diyenlere bu soru yöneltildiğinde ne diyorlar biliyor musunuz?

Defalarca çiğnedikleri yayın yasağıyla ilgili konuda, ‘Ece Erken konusunda yayın yasağı var. Yoksa konuşurduk’ diyorlar.

Ne oldu, konuşun hadi. Gülben Ergen’den bahsediyordunuz. Gülben Ergen ile ilgili çiğnemediğiniz yayın yasağı kalmadı.

İçeriye de girdiniz çıktınız. Ceza da aldınız. Defalarca dava açıldı. Şimdi mikrofon uzatıldığında ya da sosyal medya hesabınızdan ne diyorsunuz? ‘Yayın yasağı var’” ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.