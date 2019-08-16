MAGAZİN

Yeşim Salkım’dan bol göndermeli Gülben videosu

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.08.2019 09:30 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yeşim Salkım, meslektaşı Gülben Ergen'in kullandığı "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözüyle böyle dalga geçti.

Bu yılın ilk günlerinde, kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Yeşim Salkım hakkında suç duyurusunda bulunan Gülben Ergen, uzun bir süre magazin gündeminde kalmış ve kendisinden söz ettirmişti. Ergen ve Salkım arasındaki söz dalaşı her ne kadar uzun bir süredir devam etse de ikili zaman zaman birbirine yaptığı göndermelerle dikkat çekiyor.

SON GÖNDERME YEŞİM SALKIM’DAN GELDİ

Gülben Ergen’in Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara göndermede bulunan Yeşim Salkım, özellikle çocuklar tarafından sıklıkla söylenen Ergen’in kullandığı; 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' lafına atıfta bulundu ve kendisi de aynı sözleri kullandığı bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Salkım’ın kafasındaki şapkanın üzerinde ise 'Her Şey Çok Güzel Olacak' yazısı dikkat çekti. İşte Yeşim Salkım’ın ‘çoluğa çocuğa söylettiriliyormuş biz de söyleyelim dedik’ ifadelerini de kullandığı o video…

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Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım >>Gülben Ergen

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