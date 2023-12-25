Yeşim Salkım'ı sinirlendiren sözler! "Zengin bir kodamanın karısı olmayı becerip..."

Kuzey Irak'ta iki günde 12 asker şehit oldu. Yeşim Salkım da bu konuda isyan ederk "Öyle zor tutuyorum ki kendimi karakol dediğiniz yerler derme çatma, çadır ne savunma var ne bir şey ellerine verdiğiniz silahları görünce insanın canı yanıyor. Terörist avlamaya giderken komutan ne hikmetse albay, yarbay savaş eğitimli tecrübeli askerler yok ve hikmetse bu evlatlar orada kurban gibi bırakılmış ve siz hiç biriniz sorgulamıyorsunuz koskoca ülkenin sınırı böyle mi korunur?" dedi.

Salkım'ın bu sözleri bazı takipçilerin tepkisini çekti. Bir kişi Salkım'a "Sınır nasıl korunur Yeşim Hanım? Zengin bir kodamanın karısı olmayı becerip boğaz manzaralı yalılarda mı sınırlarımız korunur?" dedi.

Şarkıcı bu yorumu sinirlenerek "Ben 54 yaşındayım 25 sene önce boşandım bilmem sen önce annene sor istersen" dedi.

AĞZINI BOZDU

Takipçi ise bu yoruma da sessiz kalmadı ve "Ben senin yaptığın gibi senin annen üzerinden sana yürümeyeceğim" deyince Yeşim Salkım bu kullanıcıya "S.. git sayfamdan" diyerek tepki gösterdi.





