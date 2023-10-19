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Yeşim Salkım, İmamoğlu'nun paylaşımını gösterip isyan etti! "Hani yalakayım ya ben..."

19.10.2023 08:31 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada girdiği polemiklerle adından söz ettiren Yeşim Salkım seçim döneminde kendisini eleştirenlere yanıtı İmamoğlu paylaşımı üzerinden verdi. Şarkıcı "Şimdi bana laf söyleyenler bakın bakalım hiç bir CHP belediyesinde konserim var mı?" diyerek isyan etti.

Yeşim Salkım, İmamoğlu'nun paylaşımını gösterip isyan etti! "Hani yalakayım ya ben..."

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde açıklamalarıyla dikkat çeken Yeşim Salkım seçimlerden aylar sonra bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada girdiği polemiklerle adından söz ettiren Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim için hazırlanan kutlamalara çıkacak isimleri duyurduğu paylaşımı kendi hesabından paylaştı.

"KAÇMADIM ÜLKEMDEN..."

Şimdi bana laf söyleyenler bakın bakalım hiçbir CHP belediyesinde konserim var mı?" diyerek isyan etti. Yeşim Salkım paylaşımın devamında şunları söyledi:

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"Hani yalakayım ya ben kardeşim ben sosyal devlete inanan gerçek Atatürkçü bir kadınım sadece, hiç kimseye yalakalık yapmadım hiç bilmem anlatabildim mi? Bu yıllardır böyle hiçbir partinin büyük konserlerinde olmadım hiç ara sıra 2 laf edip sonra kaçmadım ülkemden. Beni sakın diğerleriyle kıyaslamayın sakın.

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Yeşim Salkım sosyal medya

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