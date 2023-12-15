Yetenek Kapısı Platformu ne işe yarar? Yetenek Kapısı Platformu nasıl kullanılır?

Yetenek Kapısı sitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve birçok üniversite öğrencisi ile yeni mezun olan bireylere iş fırsatları tanıyan bir site olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimlerini tamamlamış veya tamamlayacak olan öğrenciler için iş ya da staj yeri bulmak bir hayli zor olabilir. Bu noktada yetenek Kapısı Kariyer Merkezi sayfası aracı olur. Sitede öğrencilerin yanı sıra işverenler açısından da önemli fırsatlar sunulmaktadır.

Yetenek Kapısı Platformu ne işe yarar?

Yetenek Kapısı Platformu, hem üniversiteden mezun olanlar hem de öğrenciler için önemli bir kariyer kapısıdır. Yeni mezunlar ve öğrenciler, bu platforma üye olarak birçok önemli avantaj elde edebilirler. Platform içerisinde, yeni eklenen iş ilanlarından kurslara, eğitimlerden etkinliklere kadar birçok önemli bilgi yer almaktadır. Okul sonrası staj yerini bulmak, birçok öğrenci için zorlayıcı olabilir. Ancak bu platform, kişilere işverenlerle daha kolay etkileşim kurma ve aradıkları işleri bulma imkanı sağlar. Ayrıca, kamu alanında staj yapmak isteyen bireyler için de birçok fırsat bulunmaktadır. Yetenek Kapısı sitesi sayesinde sadece öğrenciler veya mezunlar iş bulmakla kalmaz, aynı zamanda işverenler de insan kaynaklarına daha kolay ulaşabilirler.

Yetenek Kapısı Platformu nasıl kullanılır?

Yetenek Kapısı Platformu'nu kullanmak oldukça basittir. Bunun için arama motoruna yetenek kapısı org yazmak ve Yetenek Kapısı Platformu'nun resmî sitesine giriş yapmanız ve ardından kayıt işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. Üyelik işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra giriş yapmanız yeterli olacaktır. Bu kariyer platformundan faydalanabilmek için iki farklı seçeneğiniz vardır. Bunlardan ilki, doğrudan bu siteye giriş yapmaktır. Diğeri ise mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza indirmektir. E-insan mobil uygulaması aracılığıyla daha hızlı bir şekilde Yetenek Kapısı Kariyer sitesine giriş yapabilirsiniz. Genel olarak, bu platformu kullanabilmeniz için izlemeniz gereken adımlar ise şöyledir:

Öncelikle, siteye giriş yapabilmek için kayıt olunmalı

Kayıt aşamasında verilen e-posta adresine gelen aktivasyon linkine tıklayarak şifre oluşturulmalı

Ardından, oluşturulan şifre ile siteye giriş yaparak iş ilanlarına başvuruda bulunulabilir.

Yetenek Kapısı Platformu ile neler yapılabilir?

Yetenek Kapısı Kariyer sitesinden yararlanabilmek için üniversite mezunu veya üniversite öğrencisi olunması gerekmektedir. Bu platform tamamen gençlere yönelik olmakla birlikte kariyer geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Yetenek Kapısı Platformundan tam olarak faydalanabilmek için öncesinde kayıt işlemlerinin yapılması gerekir. Kaydın ardından giriş yapılarak güncel iş ilanlarına bakılabilir, kariyer yönünden daha fazla olumlu etki sağlayacak etkinliklere göz atılabilir; işverenler başta olmak üzere üniversiteler veya üniversite kariyer merkezleri tarafından düzenlenen yarışmalar, etkinlikler, seminerler veya çalışmalar incelenebilir. İş arayan yeni mezun ya da öğrenciler de kendilerine uygun olan ilanlara kolaylıkla başvuru yapabilir.





