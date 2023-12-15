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Yetenek Kapısı Platformu nedir? Yetenek Kapısı Platformu’na nasıl giriş yapılır?

14.12.2023 19:11 | Son Güncelleme:
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Eğitimlerini tamamlayan kişiler için iş hayatına atılmak ve istedikleri alanda kariyer sahibi olmak oldukça önemli bir konudur. Bu konularda bireylere yardımcı olabilecek ve çevrim içi hizmet sunan birçok farklı kariyer sitesi vardır. Bu sitelerden biri de üniversite mezunlarının veya hâlihazırda öğrenci olan bireylerin işverenlerle daha kolay buluşmasını sağlayan Yetenek Kapısı isimli platformdur. Peki, Yetenek Kapısı Platformu nedir, nasıl giriş yapılır?

Yetenek Kapısı Platformu nedir? Yetenek Kapısı Platformu’na nasıl giriş yapılır?

Yetenek kapısı platformu, eğitimlerini yeni bitirmiş olanlar veya mezun olacak bireyler için önemli bir iş kapısı özelliği taşımaktadır. Günümüzde okul hayatı bittikten sonra hızlı bir şekilde çalışma hayatına adım atmak ve para kazanmak çok önemlidir. Bu konuda yetenek kapısı denilen kariyer platformu devreye girmektedir. Bu platform sayesinde pek çok kişi daha kısa sürede istediği işe kavuşabilir.

Yetenek Kapısı Platformu nedir?

İnternet ortamında birçok farklı özelliği ile öne çıkan çok sayıda kariyer sitesi bulunmaktadır. Yetenek Kapısı ise bu kariyer sitelerinden daha farklıdır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından geliştirilmiş olan bu sitenin amacı hem öğrencileri hem de üniversiteden yeni mezun olan bireyleri mümkün olan en hızlı şekilde işverenlerle buluşturmaktır. Okul hayatı bittikten sonra iş bulmak günümüzde çok kolay değildir. Bu platform sayesinde gençler çok daha kısa sürede istedikleri işi bulabilir.

Yetenek Kapısı platformundan faydalanabilmek için öncelikli olarak üye olunması gerekir. Platformun resmî sitesine giriş yaptıktan sonra yetenek kapısı üye ol butonunu bulmanız ve buradan öğrenci/mezun bölümüne tıklamanız yeterlidir. Bu noktada yetenek kapısı kayıt ol işlemlerini doğru bir şekilde yapmanız önemlidir. Kayıt olma bölümünde karşınıza bir sayfa açılır. Bu sayfa içerisinde iletişim bilgileri ile eğitim bilgilerini doldurabileceğiniz alanlar vardır. Bu alanları doğru bilgiler girerek doldurduktan sonra yetenek kapısına kayıt olma işlemini gerçekleştirmiş olursunuz.

Yetenek Kapısı Platformu’na nasıl giriş yapılır?

Yetenek Kapısı platformu, üniversite eğitimini tamamlamış kişilerle birlikte hâlen öğrenci olanlar için önemli bir kariyer merkezi niteliğindedir. Bu platform sayesinde bireyler yeni iş ilanlarından daha hızlı bir şekilde haberdar olmakta ve daha kısa sürede iş imkânlarına kavuşmaktadır. Bu platforma üye olup iş olanaklarından faydalanmak isteyen kişiler, kullandıkları tarayıcılar üzerinden "yetenek kapısı org" yazarak siteye ulaşım sağlayabilir.

Site içerisinde yalnızca yeni iş ilanları değil; staj yapılabilecek iş yerleri, çeşitli kurslar ve etkinlikler de yer almaktadır. Tüm bu fırsatlardan siteye üye olarak yararlanabilmeniz mümkündür. Üye ve kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra ise yetenek kapısı giriş işlemini yapmanız yeterlidir. Kariyer imkânı sağlayan Yetenek Kapısı Platformu’na giriş için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekildedir:

  • Yetenek kapısı platformuna üye olmadıysanız, öncelikli olarak kayıt işlemlerini yapmanız gerekir.
  • Ardından sitenin hemen sağ kısmında “giriş yap” butonu yer alır. Bu butona tıklayınız.
  • Giriş yap kısmına tıkladıktan sonra karşınıza yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfa içerisinde sizlerden üye olurken verdiğiniz e-posta bilgisi ile şifreniz istenecektir.
  • E-posta ile şifreyi yazdıktan sonra alt kısmında yer alan “giriş yap” bölümüne tıklayarak, siteye giriş yapılabilir.
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