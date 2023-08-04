Yetenek Sizsiniz'in minik yıldızı Sıla Şahin'i bir de şimdi gördün! O artık bir TikTok fenomeni! "Yıllar yaramış"

Yetenek Sizsiniz'e katıldığında küçük bir kız çocuğu olan Sıla Şahin sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplamıştı. O küçük kız büyüdü, genç kadın oldu. Şarkıcılığa devam eden Şahin'in son hali ise görenleri epey şaşırttı.

Yarışmada Acun Ilıcalı ile yaptığı konuşma ile izleyicileri oldukça güldüren Sıla Şahin, 'Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz' adlı şarkıyı söylemişti.

Giyim tarzı ve konuşmasıyla büyük beğeni toplayan Sıla'nın yarıştığı dönemde Yetenek Sizsiniz jürisine Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın bulunuyordu.

Yarışmaya Eskişehir'den katılan Şahin, yaşının küçüklüğü nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından oylamaya alınmamıştı.

O ARTIK TIKTOK FENOMENİ

Yarışma sonrasında hiçbir yerde görünmeyen Şahin, yıllar sonra ortaya çıktı.

Video paylaşım sitesi olan TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Şahin, şarkıcılığa devam ediyor.

Akustik tarzda söylediği şarkılarla büyük beğeni toplayan genç sanatçı, 'Toparlanmam Lazım' adlı şarkıyla geniş kitlelere ulaştı.

Kendine ait olan Youtube kanalından söylediği şarkıları paylaşan Sıla Şahin'in 12 adet şarkısı bulunuyor.

Yüksek izlenme oranlarına sahip şarkıları dinleyiciler tarafından oldukça beğenilen Şahin ayrıca şu sıralar da yine TikTok fenomeni olan Samet Kardeşler ile ilişki yaşıyor.

Sıla Şahin'in TikTok'ta 978.9 bin, Instagram'da ise 478 bin takipçisi bulunuyor.

2003 doğumluolan Sıla Şahin şu an 23 yaşındadır. Aslen Eskişehirlidir.





