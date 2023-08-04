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Yetenek Sizsiniz'in minik yıldızı Sıla Şahin'i bir de şimdi gördün! O artık bir TikTok fenomeni! "Yıllar yaramış"

04.08.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Yetenek Sizsiniz Türkiye'de yarışan yarışmacılar gündem olmaya devam ediyor. Yıllar önce yarışmaya katılan Sıla Şahin'i görenler tanıyamıyor. O dönem tavırları ve cevaplarıyla oldukça dikkat çeken genç yıldız şu sıralar TikTok fenomenliği ile konuşuluyor.

Yetenek Sizsiniz'e katıldığında küçük bir kız çocuğu olan Sıla Şahin sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplamıştı. O küçük kız büyüdü, genç kadın oldu. Şarkıcılığa devam eden Şahin'in son hali ise görenleri epey şaşırttı.

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Yarışmada Acun Ilıcalı ile yaptığı konuşma ile izleyicileri oldukça güldüren Sıla Şahin, 'Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz' adlı şarkıyı söylemişti.

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Giyim tarzı ve konuşmasıyla büyük beğeni toplayan Sıla'nın yarıştığı dönemde Yetenek Sizsiniz jürisine Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın bulunuyordu.

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Yarışmaya Eskişehir'den katılan Şahin, yaşının küçüklüğü nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından oylamaya alınmamıştı.

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O ARTIK TIKTOK FENOMENİ

Yarışma sonrasında hiçbir yerde görünmeyen Şahin, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Video paylaşım sitesi olan TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Şahin, şarkıcılığa devam ediyor.

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Akustik tarzda söylediği şarkılarla büyük beğeni toplayan genç sanatçı, 'Toparlanmam Lazım' adlı şarkıyla geniş kitlelere ulaştı.

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Kendine ait olan Youtube kanalından söylediği şarkıları paylaşan Sıla Şahin'in 12 adet şarkısı bulunuyor.

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Yüksek izlenme oranlarına sahip şarkıları dinleyiciler tarafından oldukça beğenilen Şahin ayrıca şu sıralar da yine TikTok fenomeni olan Samet Kardeşler ile ilişki yaşıyor.

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Sıla Şahin'in TikTok'ta 978.9 bin, Instagram'da ise 478 bin takipçisi bulunuyor.

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2003 doğumluolan Sıla Şahin şu an 23 yaşındadır. Aslen Eskişehirlidir.

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Yetenek Sizsiniz Acun Ilıcalı sıla şahin yaşında

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