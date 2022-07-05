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Yetenek Sizsiniz'in zeka küpüydü! Yıllar sonra Acun Ilıcalı'nın paylaşımında ortaya çıktı

05.07.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Yetenek Sizsiniz Türkiye programı geniş kitle tarafından takip ediliyordu. Programda birbirinden yetenekli bireyler, birinci olmak için performans sergiliyordu. Yetenek Sizsiniz Türkiye programının dikkat çeken yarışmacılarından biri de Emre Erdin idi. Yarıştığı dönemde finale kalan Erdin, yıllar sonra ortaya çıktı.

Yetenek Sizsiniz'in zeka küpüydü! Yıllar sonra Acun Ilıcalı'nın paylaşımında ortaya çıktı

Emre Erdin, 2013 senesinin eylül ayında başlayan Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 5. sezonunda yer aldı. Performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isim, seneler sonra Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.

ACUN ILICALI İLE BİR ARAYA GELDİ

Emre Erdin akıl küpü performansıyla sezon boyunca ilgiyi üzerinde tutmuştu. Gözleri kapalı bir şekilde akıl küpünü çözerek jürileri etkileyen ve finale kalan Erdin, yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Yetenek Sizsiniz'in zeka küpüydü! Yıllar sonra Acun Ilıcalı'nın paylaşımında ortaya çıktı

Erdin, seneler sonra Acun Ilıcalı'nın paylaşımıyla ortaya çıktı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından, Emre Erdin ile çekildiği pozunu paylaştı ve şu ifadeleri düştü: "Yetenek Sizsiniz'in efsane zeka küpü, küpçü Emre'si, süper zeka" ifadeleriyle paylaştı.

Yetenek Sizsiniz'in zeka küpüydü! Yıllar sonra Acun Ilıcalı'nın paylaşımında ortaya çıktı

Emre Erdin İstanbul Aydın Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği okudu.

Yetenek Sizsiniz'in zeka küpüydü! Yıllar sonra Acun Ilıcalı'nın paylaşımında ortaya çıktı

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Yetenek Sizsiniz Acun Ilıcalı
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