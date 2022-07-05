Yetenek Sizsiniz'in zeka küpüydü! Yıllar sonra Acun Ilıcalı'nın paylaşımında ortaya çıktı

Emre Erdin, 2013 senesinin eylül ayında başlayan Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 5. sezonunda yer aldı. Performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isim, seneler sonra Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.

ACUN ILICALI İLE BİR ARAYA GELDİ

Emre Erdin akıl küpü performansıyla sezon boyunca ilgiyi üzerinde tutmuştu. Gözleri kapalı bir şekilde akıl küpünü çözerek jürileri etkileyen ve finale kalan Erdin, yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Erdin, seneler sonra Acun Ilıcalı'nın paylaşımıyla ortaya çıktı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından, Emre Erdin ile çekildiği pozunu paylaştı ve şu ifadeleri düştü: "Yetenek Sizsiniz'in efsane zeka küpü, küpçü Emre'si, süper zeka" ifadeleriyle paylaştı.

Emre Erdin İstanbul Aydın Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği okudu.





