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  4. Yetenek Sizsiniz Türkiye ile ünlenen Aref Ghafouri son haliyle şaşırttı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye ile ünlenen Aref Ghafouri son haliyle şaşırttı!

03.01.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla milyonlarca kişi tarafından tanınan ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye ile ünlenen Aref Ghafouri son haliyle şaşırttı!

Bir döneme damga vuran Yetenek Sizsiniz Programı'ndaki gösterileriyle akıllara kazınan Aref Ghafouri'yi görenler şaşıp kaldı. Sosyal medyayı epey aktif kullanan Ghafouri, hayatına dair kareleri, takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte uzun süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü illüzyonistin son hali:

Yetenek Sizsiniz Türkiye ile ünlenen Aref Ghafouri son haliyle şaşırttı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye ile ünlenen Aref Ghafouri son haliyle şaşırttı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye ile ünlenen Aref Ghafouri son haliyle şaşırttı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye ile ünlenen Aref Ghafouri son haliyle şaşırttı!

AREF GHAFOURI KİMDİR?

Aref Ghafouri, 18 Aralık 1989 yılında İran'da dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken, amcası tarafından illüzyona yönlendirilen Ghafouri, 2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla, Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanan Ghafouri, ODTÜ'ye geçme kararı aldı ve Ankara'ya taşındı. Endüstriyel Tasarım bölümünü bitiren Ghafouri, 2014 yılında 'Sihir Bozucu' adında bir kitap çıkardı. 2018 yılında Antalya'da bir otelde yaptığı gösteri sırasında kobra cinsi bir yılan tarafından sokulan Ghafouri, hastaneye kaldırılmıştı. İranlı illüzyonist, şimdilerde dünyanın dört bir yanında gösteriler yapmaya devam ediyor.

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Yetenek Sizsiniz Acun Ilıcalı
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