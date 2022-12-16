Yeti eş anlamlısı nedir? Yeti kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe "yet-" fiiline "-I(g)" ekinin eklenmesiyle türetilen yeti kelimesi iki farklı anlamı karşılar. Türk Dil Kurumu, yeti kelimesi için isim türünde ve farklı alanlarda iki tanım yapar. Bu tanımlar şu şekildedir:

(Felsefe) İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği

(Ruh bilimi) Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri

Halk arasındaki konuşma dilinde yeti kelimesi yerine daha çok yetenek kelimesi kullanılır. Yeti kelimesi sahip olunan becerileri, yetenekleri karşılayan bir ifadedir. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak ön plana çıkan, kişiye özel nitelikler yeti kelimesi ile ifade edilir.

Yeti kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yeti kelimesi genellikle felsefe ve ruh bilimi alanında kullanılsa da konuşma dilinde de kendisine yer edinmiş bir kelimedir. Yeti kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de yetiyle aynı anlamda kullanılır. Yeti eş anlamlısı kelimeler:

Meleke

Kuvve

Yordam

Bu kelimeler cümle içinde yeti kelimesinin yerine kullanılabilir. Ancak yeti kelimesinin geçtiği cümle içinde hangi anlamı ile kullanıldığının tespit edilmesi gerekir.

Yetinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yetinin eş anlamlısı ile kurulabilecek cümle örnekleri: