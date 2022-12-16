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Yeti eş anlamlısı nedir? Yeti kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede farklı alanlarda kullanılan birçok kelime vardır. Her kelime birden fazla anlama gelebilir ve bu sebeple de eş anlamlı kelimeleri çeşitlilik gösterir. Yeti kelimesi de ruh bilimi ve felsefe alanlarında sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Eş anlamlı kelimeleri de birden fazladır. Eski Türkçe kökenli bir kelime olan ve isim görevinde kullanılan yetinin eş anlamlısı nedir?

Yeti eş anlamlısı nedir? Yeti kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe "yet-" fiiline "-I(g)" ekinin eklenmesiyle türetilen yeti kelimesi iki farklı anlamı karşılar. Türk Dil Kurumu, yeti kelimesi için isim türünde ve farklı alanlarda iki tanım yapar. Bu tanımlar şu şekildedir:

  • (Felsefe) İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği
  • (Ruh bilimi) Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri

Halk arasındaki konuşma dilinde yeti kelimesi yerine daha çok yetenek kelimesi kullanılır. Yeti kelimesi sahip olunan becerileri, yetenekleri karşılayan bir ifadedir. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak ön plana çıkan, kişiye özel nitelikler yeti kelimesi ile ifade edilir.

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Yeti kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yeti kelimesi genellikle felsefe ve ruh bilimi alanında kullanılsa da konuşma dilinde de kendisine yer edinmiş bir kelimedir. Yeti kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de yetiyle aynı anlamda kullanılır. Yeti eş anlamlısı kelimeler:

  • Meleke
  • Kuvve
  • Yordam

Bu kelimeler cümle içinde yeti kelimesinin yerine kullanılabilir. Ancak yeti kelimesinin geçtiği cümle içinde hangi anlamı ile kullanıldığının tespit edilmesi gerekir.

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Yetinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yetinin eş anlamlısı ile kurulabilecek cümle örnekleri:

  • Kuvvene göre bir meslek seçmelisin ki ileride yaptığın belki de emekliliğe kadar çalışacağın işten keyif alasın.
  • Fiziksel yetilerini kaybettiğinden beri kimseyi görmek istemiyor.
  • İnsan melekesi doğuştan itibaren bulunur ve ölüme kadar gelişmeye devam eder.
  • Tüm yetilerimizi bütün gücümüzü kullanarak çoğaltmak, rahatlığa ulaşmak için harcıyoruz.
  • Genel olarak tüm insanlar belli bir yaşa geldikten sonra bazı yordamlarını kaybetmeye başlayabilir.
  • En büyük korkum akli melekelerimi kaybedecek noktaya gelmek.
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