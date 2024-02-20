Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Yetişkin film yıldızı Kganet Linn Karter intihar etti! Ünlü isim evinde ölü bulundu

    Yetişkin film yıldızı Kganet Linn Karter intihar etti! Ünlü isim evinde ölü bulundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.02.2024 10:21 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ünlü yetişkin film oyuncusu Kagney Linn Karter, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinin Parma bölgesindeki evinde ölü bulundu. Ünlü ismin ölüm nedeninin intihar olduğu doğrulandı. 36 yaşında hayata veda eden Karter'in cansız bedeni evinde bulundu.

    2000'li yıllarda dansçı olarak başladığı kariyerine yetişkin film yıldızı olarak devam eden Kagney Linn Karter bir süredir gözlerinden uzak bir hayat sürdürüyordu. Ailesi ve yakın çevresinin psikolojik sorunlarla mücadele ettiğini ifade ettiği Karter evinde ölü olarak bulundu.

    700

    Yıldızın annesi ve arkadaşları, anma töreninin masraflarını karşılamak için bir GoFundMe bağış sayfası kurdu. Toplanan ekstra fonların, Karter'nin hayvanlara olan sevgisini yansıtacak şekilde hayvan kurtarma çalışmalarına harcanacağı duyuruldu.

    İlginizi Çekebilir

    Sevgilisinin görüntülü aramasına çıplak cevap verdi! "Ailesiyle..."

    Sevgilisinin görüntülü aramasına çıplak cevap verdi! "Ailesiyle..."

     Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

    Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

     Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

     İlk gecelerini paylaştı! Damat gözyaşlarına boğuldu..."Annemi özledim"

    İlk gecelerini paylaştı! Damat gözyaşlarına boğuldu..."Annemi özledim"

     Kendisi 103 karısı 49 yaşında! Dünya bu evliliği konuşuyor

    Kendisi 103 karısı 49 yaşında! Dünya bu evliliği konuşuyor


    youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini gösterdi! 'Burada yapılır mı?'Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini gösterdi! 'Burada yapılır mı?'
    Profesyonel kız arkadaş... 'Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum' Profesyonel kız arkadaş... 'Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum'
    'Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak daha ucuz' dedi! 1 ay otelde kalacak'Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak daha ucuz' dedi! 1 ay otelde kalacak
    Anahtar Kelimeler:
    Pornografik film oyuncusu ölüm
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Motorine beklenmedik indirim!

    Motorine beklenmedik indirim!

    Gözaltına alınmıştı! Avukat Feyza Altun hakkında flaş karar

    Gözaltına alınmıştı! Avukat Feyza Altun hakkında flaş karar

    'Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak daha ucuz' dedi! 1 ay otelde kalacak

    'Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak daha ucuz' dedi! 1 ay otelde kalacak

    Fotoğraf çekme bahanesiyle telefonunu alıp mesajlarını kontrol etti

    Fotoğraf çekme bahanesiyle telefonunu alıp mesajlarını kontrol etti

    Tacize uğradı, boğazını sıktı! 'Beni tenha yerlere götürmeye çalıştı'

    Tacize uğradı, boğazını sıktı! 'Beni tenha yerlere götürmeye çalıştı'

    Rasim Ozan Kütahyalı'nın programında küfürler havada uçuştu! 'Senin çalıştığın yerin...'

    Rasim Ozan Kütahyalı'nın programında küfürler havada uçuştu! 'Senin çalıştığın yerin...'

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

    Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

    Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.