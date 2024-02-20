Yetişkin film yıldızı Kganet Linn Karter intihar etti! Ünlü isim evinde ölü bulundu

2000'li yıllarda dansçı olarak başladığı kariyerine yetişkin film yıldızı olarak devam eden Kagney Linn Karter bir süredir gözlerinden uzak bir hayat sürdürüyordu. Ailesi ve yakın çevresinin psikolojik sorunlarla mücadele ettiğini ifade ettiği Karter evinde ölü olarak bulundu.

Yıldızın annesi ve arkadaşları, anma töreninin masraflarını karşılamak için bir GoFundMe bağış sayfası kurdu. Toplanan ekstra fonların, Karter'nin hayvanlara olan sevgisini yansıtacak şekilde hayvan kurtarma çalışmalarına harcanacağı duyuruldu.







