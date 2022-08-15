Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Gönderisine yorum yağdı

Sosyal medyada yaklaşık 11 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova, sosyal medyadan yeni bir pozunu yayınladı. Geçtiğimiz günlerde evlilik hayatına dair çarpıcı bir açıklamada bulunan Malkova, eski eşinin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istememesinin evliliğini bitirdiğini itiraf etmişti. Kendisini romantik bir kişilik olarak tanımlayan Malkova sosyal medya hesabından yine deniz kenarında bikinili bir pozunu paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN TAM NOT ALDI

Turistlerin yaz aylarında popüler olarak tercih ettiği lokasyonlarda tatil yapan Malkova’nın örgü bikini takımıyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. 234 bin beğeniye ulaşan gönderi 2 bini aşkın yorum aldı.

Fenomen isim renkli örgü bikini takımıyla çekilen pozuna, “Düşünceleriniz?” notunu ekledi. Malkova’nın takipçileri fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Benim için en güzel doğum günü hediyesi oldu” yorumunu yaptı.



