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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova kırmızı iç çamaşırlı pozlarıyla yaktı geçti! Yatakta olay pozlar...

23.01.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova, sosyal medyadan son derece cesur bir paylaşıma daha imza atarak adeta hayranlarının nefesini kesti. Sosyal medyada 11.3 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü yıldız, kırmızı iç çamaşırı takımıyla yatakta otururken çekilen bir pozunu yayınladı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova kırmızı iç çamaşırlı pozlarıyla yaktı geçti! Yatakta olay pozlar...

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve sıklıkla cesur pozlarını paylaşan Mia Malkova, geleneğini yine bozmadı. Hayranlarının iç çamaşırı ve bikiniyle görmeye alışkın olduğu güzel yıldı bu kez yatağının üzerine oturarak kırmızı dekolteli iç çamaşırı takımıyla poz verince hayranlarının nabzını yükseltti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI

MİA KAPAK

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Malkova, göğüs dekolteli bir iç çamaşırı takımıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim gönderisine, “Tembel” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Malkova’nın güzelliğini övmek için adeta yorumlara akın etmeyi seçti.

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sosyal medya Mia Malkova

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