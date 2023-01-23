Yetişkin film yıldızı Mia Malkova kırmızı iç çamaşırlı pozlarıyla yaktı geçti! Yatakta olay pozlar...

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve sıklıkla cesur pozlarını paylaşan Mia Malkova, geleneğini yine bozmadı. Hayranlarının iç çamaşırı ve bikiniyle görmeye alışkın olduğu güzel yıldı bu kez yatağının üzerine oturarak kırmızı dekolteli iç çamaşırı takımıyla poz verince hayranlarının nabzını yükseltti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Malkova, göğüs dekolteli bir iç çamaşırı takımıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim gönderisine, “Tembel” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Malkova’nın güzelliğini övmek için adeta yorumlara akın etmeyi seçti.