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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova yaz mevsimiyle bir türlü vedalaşamadı! Denizin içinden bikinili poz... “Ona hep yaz”

24.03.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medya hesabında yaz mevsimine olan özlemini bir kez daha gösterdi. Milyonlarca takipçisinin bulunduğu hesabından sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan Malkova, denizin içinden çekilen bikinili pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Hayranları “Ona hep yaz” yorumunu yaptı.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova yaz mevsimiyle bir türlü vedalaşamadı! Denizin içinden bikinili poz... “Ona hep yaz”

Sosyal medyada 11.3 milyonu aşkın takipçisi bulunan yetişkin film yıldızı Mia Malkova hayranlarıyla paylaştığı cesur pozlarına ara vermeden devam ediyor. Çoğunlukla iç çamaşırı ve dekolteli kıyafetlerle poz veren Malkova bu kez de rotasını çiçekli bikini takımına çevirdi. Malkova, denizin içinden çekilen bikinili pozuyla gündem yaratmayı başardı.

HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Instagram hesabının hikaye bölümünden ekleme yapan Malkova’nın gönderisi kısa sürede sosyal medyayı salladı.

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Mia Malkova

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