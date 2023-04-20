Yetişkin film yıldızı Reislin’in ayna pozu sosyal medyayı salladı! Pantolonunu kalçasından indirdi... Yetmedi bluzunun fermuarını açtı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran yetişkin film yıldızı Reislin yine cesur pozlarıyla gündeme gelmeyi başardı. Sosyal medya hesaplarından sık sık dekolteli pozlar veren Reislin geleneğini bozmadan bu kez sevenlerinin karşısına ayna karşısında çekilen pozlarıyla çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Instagram’da yaklaşık 648 bin takipçisi bulunan fenomen ismin hikaye bölümünden yaptığı paylaşımlar çok konuşuldu.Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği paylaşımlarında yetişkin film yıldızı Reislin önce kalçasından aşağı kot pantolonunu indirdi.

Kalça dekoltesinin yanında bir sonraki pozunda ise Reislin bluzunun fermuarını açmayı seçti. Reislin ayna karşısındaki pozları kısa sürede sosyal medyada dikkatleri çekti.