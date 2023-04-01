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Yetişkin film yıldızı Reislin sosyal medyada nabızları yükseltmeyi başardı! Transparan, file, dekolte... “Hiç giyinmeseymişsin”

01.04.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dünya genelinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan yetişkin film yıldızı Reislin yine limitleri zorlayan bir paylaşıma imza attı. Instagram hesabında 190 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim hayranlarının karşısına son derece cesur bir kıyafet seçimiyle çıktı.

Yetişkin film yıldızı Reislin sosyal medyada nabızları yükseltmeyi başardı! Transparan, file, dekolte... “Hiç giyinmeseymişsin”

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan yetişkin film yıldızı Reislin, sosyal medyanın sınırlarını zorlayan bir paylaşımla daha gündeme gelmeyi başardı. Sıklıkla sosyal medya hesabından hayranlarının karşısına cesur pozlarıyla çıkan fenomen isim yine geleneğini bozmadı. Transparan ve file detaylardan oluşan etek ile göbeği açık bluzuyla kamera karşısına geçen Reislin herkesi heyecanlandırdı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

reislin kapak

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu gönderisine Reislin “Küçük elf ava çıkıyor” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları gönderiye yorum yağdırırken Reislin güzelliğini öven yorumlar da peşi sıra geldi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise “Hiç giyinmeseymişsin” yorumunda birleşti.

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