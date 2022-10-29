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OnlyFans yıldızı Aliza Jane’den şoke eden itiraf! “Bir gecede 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye girdim”

29.10.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans yıldızı Aliza Jane, konuk olduğu bir podcastte yaptığı itirafla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2020 yılında ünlü bir NBA takımın oyuncularıyla eğlenceli bir gece geçirdiğini söyleyen Jane, Instagram’daki takipçilerine hamileliğini müjdeledi. İsim konusunda kararsızlık yaşadığını ifade eden Jane paylaşımlarıyla hayranlarının kafasını karıştırdı.

OnlyFans yıldızı Aliza Jane’den şoke eden itiraf! “Bir gecede 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye girdim”

The Greek Freak sosyal medya adıyla bilinen Jane No Jumper podcast'inde konuşarak, “Bir gecede 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye girdim. Benim için garip bir deneyimdi. Kendim bile bazen durumu anlama konusunda zorluk yaşıyorum” dedi.

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25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Jane, itirafının ardından sosyal medyadan hamilelik haberini paylaşarak gündem yarattı. Göbeği açık bir pozunu paylaşan Jane, “Bebeğimle tanışmak için sabırsızlanıyorum” notunu ekledi.

HER ANINI TAKİPÇİLERİNE GÖSTERİYOR

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Instagram’da 27 bin takipçisi bulunan Jane, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda hamilelik sürecini hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Bir hamilelik pozunda hayatının en kötü anını yaşadığını dile getiren Jane, “Hayatımın en kötü yılıydı. Bu kız bebek hayatımı pek çok yönden kurtardı. Onu bana gönderdiği için Tanrı’ya ne kadar şükretsem az. Hayatım sonsuza dek değişecek ve hayatımı bu güzel meleği büyütmeye adamak için sabırsızlanıyorum” dedi.

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sosyal medya NBA

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