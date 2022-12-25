Yetişkin içerik yıldızı Noel takvimi için çırılçıplak soyundu! Kocasının hediye ettiği seks oyuncaklarını alıp...

Courtney, Noel tatiline ilişkin planları hakkında konuşurken, aboneleri için çıplak bir Noel takvimi oluşturduğunu ve kocası Nick Tillia tarafından kendisine hediye edilen tonlarca seks oyuncağı ile bu takvimi daha müstehcen ve şenlikli bir hale getirdiğini söyledi.

HER GÜN YENİ BİR İÇERİK

Her gün Noel'e geri sayım için müstehcen bir fotoğraf veya video yüklediğini açıklayan Tillia, "Kocam benim Noel takvimime ve tüm seksi içeriğe erişen ilk kişi ve bana da pek çok anlamda ilham kaynağı oldu. Birlikte içerik çekerken de çok eğleniyoruz! Geçen yıl da bana Noel'de tonlarca yeni seks oyuncağı hediye etmişti. Böylece herkes kazandı!" diye konuştu.

Ürettiği içerikler hakkında konuşan Tillia, "Takvimimdeki tüm fotoğraflar ve videolar tamamen çıplak ve ilginçlik üzerine. Ayrıca BDSM veya bazı sürpriz yiyecekler de içeriyor.'' dedi.



