YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında ve nereli?

Bir dönem Ankara ve Malatya’da milletvekilliği de yapan Oğuzhan Asiltürk, Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın kendisine İstanbul Sözleşmesini kaldıracağını söylediğini belirtti. Daha sonra Mart 2021’de İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedildi. Oğuzhan Asiltürk kimdir?

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Hekimhan, Malatya'da doğdu. Türk siyasetçi, eski T.C. İçişleri Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirmiş daha sonra da siyasete girmiştir. Serbest Müşavir Mühendislik, 4. (XV.) ve 5. (XVI.) Dönem Ankara, XIX., XX. ve XXI. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı.

Oğuzhan Asiltürk, evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kalan Asiltürk, daha sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı.

Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede Refah Partisi’nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Daha sonra Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı da bulunmaktadır.