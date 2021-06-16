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YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında ve nereli?

16.06.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasetin gündeminde yer alan isimlerden biri de Oğuzhan Asiltürk. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı yapan Asiltürk, aynı zamanda bir dönem İçişleri Bakanlığı da yapmıştır. Aslında İnşaat Mühendisi olan Oğuzhan Asiltürk, daha sonra siyasete atılmıştır. Oğuzhan Asiltürk 2021 yılının Ocak ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından ise Asiltürk, Erdoğan’ın kendisine İstanbul Sözleşmesi’nin kalkacağını söylediğini ifade etti.

YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında ve nereli?

Bir dönem Ankara ve Malatya’da milletvekilliği de yapan Oğuzhan Asiltürk, Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın kendisine İstanbul Sözleşmesini kaldıracağını söylediğini belirtti. Daha sonra Mart 2021’de İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedildi. Oğuzhan Asiltürk kimdir?

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Hekimhan, Malatya'da doğdu. Türk siyasetçi, eski T.C. İçişleri Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirmiş daha sonra da siyasete girmiştir. Serbest Müşavir Mühendislik, 4. (XV.) ve 5. (XVI.) Dönem Ankara, XIX., XX. ve XXI. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı.

Oğuzhan Asiltürk, evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kalan Asiltürk, daha sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı.

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Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede Refah Partisi’nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Daha sonra Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı da bulunmaktadır.

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Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etmektedir.

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na karşı kongre çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la sık sık bir araya gelen Asiltürk, yaptığı açıklamada "İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hale gelir" dedi.

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7 Ocak 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Asiltürk, Erdoğan'ın kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını söylediğini belirtti. 20 Mart 2021'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, İstanbul Sözleşmesini feshetti.

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Cumhurbaşkanı SAADET Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi

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