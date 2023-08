Yıl sonu nasıl yazılır? Yıl sonu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Değişik ülkelerin dillerinden aldığı ve zamanla dönüşüp değiştirerek kelime hazinesine kattığı için son derece zengin bir dil olan Türkçe aynı zamanda birleşik türde kelimeler ve fiillerle de dağarcığını genişletmiştir. Ancak bu zenginlik aynı zamanda doğru telaffuzlarda ya da doğru yazımlarda sıkıntıya neden olabilir. Çünkü bu tür kelimelerin yazımında sıklıkla hataya düşülür. Yıl sonu, yılsonu, yılbaşı, yıl başı gibi kullanımlar bu durumun en iyi örnekleridir.

Yıl sonu nasıl yazılır?

Yılbaşı ve yıl sonu kelimeleri sıklıkla karıştırıldığı için aynı şekilde yazıldığı düşünülür. Ancak yıl sonu kelimesinde yapılan hata yılbaşı kelimesi için de yapılabilir. Bu kelimelerin yazımının karıştırılma sebebi yılbaşı ve yıl sonu kelimelerinin cümle içindeki anlamına bakılmadan yazılmasıdır. Bu bağlamda yılbaşı bitişik yazılırken yıl sonu kelimesi ayrı yazılır.

Yıl sonu ayrı mı yazılır?

Birleşik türde her kelime her zaman ayrı ya da her zaman bitişik şekilde yazılamaz. Bu tür kelimelerin yazımları içeriklerine ya da cümle içindeki kullanım amaçlarına ya da anlamlarına göre değişiklik gösterir. Yıl sonu TDK kurallarına bilgiye göre ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Yıl sonu kelimesi çoğu zaman anlam olarak yılbaşı kelimesi ile karıştırıldığı için bitişik yazılır. Ancak Türkçe yazım kurallarına göre bu kullanım yanlıştır. Bu kelimenin ayrı olarak yazılması gerekir.

Yıl sonu bitişik mi yazılır?

Yıl sonu yazımı ayrı olan bir kelimedir. Bu kelimenin bitişik yazılması yazım yanlışı yapıldığı anlamına gelir. Yılbaşı kelimesi eğer Türk Dil Kurumu’nun resmî internet sayfasında yer alan Türkçe Sözlük’teki tanımına göre “Ocak ayının ilk günü” için kullanılmıyorsa da ayrı yazılır. Bu bilgiler ve kurallara göre yıl sonu doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Doğru kullanıma örnek cümleler şu şekildedir: