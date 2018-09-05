Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Türk televizyon tarihinin en beğenilen dizileri arasında yerini alan Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı Rambo Berk karakteriyle hafızalara kazınan son olarak da Sevda Kuşun Kanadında dizisiyle izleyicilerle buluşan başarılı oyuncu Ferhat Yılmaz, son haliyle görenleri şaşırttı.

Fazla kilolarıyla bilinen Yılmaz, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda geçirdiği mucizevi süreci ve yaşam tarzının nasıl değiştiğini takipçileriyle paylaştı.

Galatasaray Kulübü’nde eski milli kürekçiyken de kilolu olduğunu belirten Yılmaz, mide küçültme ya da balon taktırma gibi operasyonlara kesinlikle başvurmadığının söyledi.

Yılmaz; “Yemek yapmayı ve yemeyi küçük yaşlarımdan beri hep çok sevdim. Zayıflamayı da düşünmüyordum. Ancak bir oyuncu bedenini her zaman daha çok kullanmak ister ve kilolar zaman zaman iş hayatımı da kısıtlıyordu. Bu süreçte bir arkadaşımın önerisiyle Samsun’da yaşayan bir doktor ile yollarımız kesişti. Birçok testle kilo alma sebebimi çok detaylı bir şekilde araştırdı. Sonrasında yaptığı metabolik mini by-pass ameliyatıyla da bir hafta içerisinde planlanan program dahilinde kilo vermeye başladım. Kilo verdikçe kendimi daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum”