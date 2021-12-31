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Yılbaşı ağacının süsleri ne zaman çıkartılır? Yılbaşı ağacı ne zaman kaldırılır?

31.12.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Noel, İsa’nın doğumunu ifade eden bir Hristiyan bayramı olmasıyla birlikte dinsel öğelerden bağımsız bir şekilde bütün dünyada kutlanıyor. Ülkeler yeni yılda kendi geleneklerine uygun olarak kutlamalar yapıyor. Yeni yıl denildiğinde pek çok kişinin aklına elbette ki yılbaşı ağacı, Noel Baba, renkli ve ışıl süsler geliyor. Peki yeni yıl coşkusunu yılın her döneminde yaşamak mümkün mü? İşte yılbaşı ağacınızı kaldırmak için en uygun tarih...

Yılbaşı ağacının süsleri ne zaman çıkartılır? Yılbaşı ağacı ne zaman kaldırılır?

Yeni yıl tüm dünyada ışıltı ve rengarenk görüntüler anlamına geliyor. Kırmızı, yeşil ve beyaz tonlarının egemen olduğu yeni yıl kutlamalarında pek çok kişi tarif edilemez bir coşkuya bürünüyor. Noel süslerini kaldırmak kimi zaman çok sevilen bir şeyden vazgeçmek anlamına gelebilir. Ancak geleneğe göre yeni yıl ağacının toplanması için belirli bir tarih var. Hatta birçok kişi bu tarihten sonra yeni yıl ağacı ve süslerinin kaldırılmaması durumunda tüm yıl kötü şans getireceğine inanıyor.

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YENİ YIL AĞACINI VE SÜSLERİ NE ZAMAN İNDİRMELİSİNİZ?

Gelenek Noel’in 12. gününde süslemeleri kaldırmanız gerektiğini söylüyor. Bu durumda kötü şans ve uğursuzluktan kaçınmak için insanların 5 Ocak’ta dekorasyonları kaldırması anlamına geliyor. Geleneğin temeli Epifani Bayramı’na dayanıyor.

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