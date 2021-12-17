Yılbaşını evde kutlayacakların aşırı eğlenceli saatler geçirmesini sağlayacak oyunlar

Yılbaşını evinde ailesi ya da arkadaşlarıyla geçirmek isteyenlere harika bir önerimiz var. Oyunlara yeni yıla eğlenerek girebilirsiniz. 7'den 70'e herkesin oynayabileceği birçok oyunla yılbaşı partinize keyif katabilirsiniz. Partinin havasını değiştirecek şans, strateji ve bilgi oyunlarından sevdiklerinize en uygun olanı seçin, unutulmaz yılbaşı anılarınıza yenilerini ekleyin. Haydi, eğlenceyi doruklarda yaşatan birbirinden renkli oyunlara bir göz atalım.

1. Yılbaşının olmazsa olmaz oyunu: Tombala

Yılbaşı için akla ilk gelen oyun hiç kuşkusuz tombala. Sevdiklerinizle birlikte keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak en klasik oyunlardan olan Ks Board Games Lux Tombala ile eğlenceli bir yılbaşı geçirebilirsiniz. Büyük, küçük herkesi bir oyunda buluşturan tombala, geniş aileler ve kalabalık arkadaş grupları için en ideal oyunlardan biri. Herkese hitap eden oyunu kazanmak için numaralarla dolu torbadan kendi kartınızda olan sayıların çıkması yeterli. Birinci çinko, ikinci çinko ve tombala!

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2. Tabu ile unutulmaz bir yılbaşı yaşayabilirsiniz

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Kutu oyunlarının fenomen oyunlarından olan Tabu artık daha da eğlenceli. Kural basit: Yasak kelimeleri kullanmadan ana kelimeyi takım arkadaşınıza anlatmak. Hasbro Tabu XL'de eğlence daha da fazla çünkü kelimeleri dört farklı yöntemle anlatmalısınız. Klasik sözle anlatımın yanı sıra çizerek, kuklayı hareket ettirerek ve 15 kelime sınırıyla kelimeleri doğru tahmin etmelerini sağlamalısınız. Tek amacınız, her anlattığınız kelime sayesinde karttaki piyonunuzu ilerletmek ve rakiplerinizden önce finale ulaşmak. Herkesi güldüren ve eğlendiren oyunla yılbaşı partiniz kahkaha tufanına dönebilir.

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3. Monopoly, Türkiye versiyonuyla artık daha eğlenceli

Kutu oyunlarının en popülerlerinden biri de Monopoly. Bu oyunla emlak kralı olarak rakiplerinize meydan okumanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ama önce oyunu kazanmanız gerek. Görev, kare şema üzerindeki mülkleri satın almak. Stratejik oynayarak servete kavuşabilir, mülkleri elde edebilirsiniz. Hasbro Monopoly Türkiye'nin mutlu eden bir özelliği daha var, tüm mülkler Türkiye'nin dört bir yanında yer alan 22 şehirde. Bu oyunla Türkiye'nin her yerini dolaşarak emlak kralı olmanın keyfini sürebilirsiniz.

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4. Kelime haznenize güveniyorsanız Scrabble tam size göre

Scrabble, işini şansa bırakmak istemeyenlerin oyunu. Kelime bilginize güveniyorsanız yılbaşında sevdiklerinize bu oyunla meydan okuyabilirsiniz. Farklı puanlara sahip ve üzerinde harflerin yer aldığı taşlarla kelimeler oluşturarak puanları toplayabilir, en yüksek puanı elde ederek zafere ulaşabilirsiniz. Oyun tahtasındaki ödüllü kareleri kullanırsanız zafer basamaklarını hızla tırmanabilir ve şampiyon olabilirsiniz. Eğlenirken aynı zamanda kelime haznenizi de geliştirebilirsiniz. İçerisinde harf kesesi, oyun tahtası ve 100 adet harf taşı bulunan Scrabble, yılbaşında kaliteli zaman geçirmenin anahtarı.

Kelime bilginizi geliştirirken eğlendiren oyuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

5. Bu oyunda her an her şey olabilir

Yılbaşında dostlarınızı etrafınıza toplayın ve UNO kartlarını dağıtmaya başlayın. Bu kartlar başınıza bela olabilir çünkü hepsinden kurtulmanız gerek. Özel aksiyon kartları işinizi zorlaştırıp oyunun gidişatını bir anda değiştirebilir. Ancak özel kartları rakibinizi şaşırtmak ve tam kazanacağı zaman başa dönmesini sağlamak için de kullanabilirsiniz. Rekabet ve heyecanı doruklarda yaşatacak oyunla yılbaşınıza eğlence katabilirsiniz. Partide kimseyi oyun dışı bırakmak zorunda değilsiniz. Kişi sayısını ikiden ona çıkarabileceğiniz Uno, kalabalık yılbaşı partisi için vazgeçilmez bir oyun.

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6. Dostlarınızın kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz?

Konuşmanın ve tahmin etmenin bol olduğu eğlenceli bir oyuna ne dersiniz? Bil Bakalım Kim? Kutu Oyunu, en eğlenceli seçeneklerden biri. Oyunda yapmanız gereken çok basit: Bir rolü üstlenen rakibinize cevabı "Evet" ve "Hayır" olan soruları sorarak onun kim olduğunu tahmin etmelisiniz. Gizemli karakteri bulmak için fiziksel özelliklerine yönelik sorular sorarak zafere ulaşabilirsiniz. Gizemli karakteri ilk çözen, oyunu kazanır. Kullanacağınız anahtar soruları şimdiden düşünmeye başlasanız iyi olur.

Bil Bakalım Kim? Kutu Oyunu'na ulaşmak ve yılbaşında sevdiklerinizle keyifli anlar yaşamak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Konsantre olun, Jenga sizi bekliyor

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Jenga, diğer oyunların arasında en sıra dışı olanı. Bu oyunda amaç, tahta bloklardan kurulan kuleyi devirmeden blokları çekmek. Başlarda kolay görünen oyunda gittikçe ellerinizin titrediğini görebilir, sıra size her geldiğinde gerilebilirsiniz. Ne kadar strateji yaparsanız yapın bir anlık hata ile herkes oyunu kaybedebilir. Hem gerilim ve heyecanın yüksek olduğu hem oynaması bu kadar kolay olan başka bir oyun daha yok. Büyük küçük herkesin oynayabileceği Jenga, yılbaşı eğlencesi için harika bir seçenek.

Dikkat ve konsantrasyonunuza güveniyorsanız buraya tıklayarak Jenga'yı sepetinize ekleyebilirsiniz.

8. Yeni yıla şanslı mı yoksa şanssız mı gireceksiniz? Bırakın Kızma Birader karar versin

Eğlenceli aile oyunlarından biri olan Kızma Birader'le yılbaşı partinize neşe katmaya ne dersiniz? En fazla 4 kişiyle oynanan oyunda amaç, kendinize ait piyonu attığınız zara göre ilerletmek. Hedefe ilerlerken rakip piyonları saf dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak, oyunun en keyifli yanı. Yeni yılda şansınızın yanınızda olup olmayacağına Kızma Birader'le karar verebilirsiniz. Basit kuralları sayesinde 7'den 70'e herkesle oynanabilen oyun, ailenizle vakit geçirmek için iyi bir tercih.

Buraya tıklayarak klasik bir aile oyunu olan Kızma Birader'i satın alabilirsiniz.

9. Dostlarınızla birlikte dava dosyasını çözmeye ne dersiniz?

Film ve dizilerde izlediğiniz polisiye olayların içine girmeye hazır olun. Stoa Çözülmemiş Davalar Oyunu ile arkadaşlarınızla bir dava üzerinde çalışabilirsiniz. İçerisinde gerçek olaylardan esinlenerek yazılan davaların bulunduğu oyunda amaç, suçluyu bulmak. Bunun için dosyanın içinde 12 farklı sorgu raporu, gazete haberleri, telefon mesajları ve otopsi raporları var. Çözülmesi zor soru ve ipuçlarını birleştirerek katili bulabilirsiniz. Oyunun en güzel tarafı, ipuçlarını arkadaşlarınızla tartışmak. Üstelik diğer oyunlardan farklı olarak Çözülmemiş Davalar'da bir taraf yok, herkes suçlunun peşinde. Davayı çözdüğünüze emin olduğunuzda cevap kağıdını açarak suçlunun kim olduğunu görebilirsiniz.

Unutulmaz bir yılbaşı eğlencesi için buraya tıklayarak sıra dışı oyuna ulaşabilirsiniz.

10. Yılbaşında şekilden şekle girmeye hazır olun



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Yılbaşı oyununda eğlenceye biraz hareket getiriyoruz. Twister, samimiyeti artıran en eğlenceli oyunlardan biri. Aranızdan bir hakem seçerek oyuna başlamalısınız. Hakem, Twister çarkını çevirir ve oyunu başlar. Ardından oyuncunun el ya da ayağını Twister şemasında yer alan hangi renk daireye konacağını yüksek sesle söyler. Oyuncular da şekilden şekle girerek söylenenleri yapar ve yıkılmadan ayakta kalmaya çalışır. Talimatları yerine getirirken düşen her oyuncu oyundan elenir ve Twister alanının dışına çıkar. Elinizin ayağınızın birbirine dolanacağı oyunda ayakta kalan son oyuncu şampiyon olur.

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