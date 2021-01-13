Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan evlilik sinyali!

Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava, geçtiğimiz haftalarda karara bağlanmıştı.

Şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Oyuncu, İzmir'de önce kendi ailesi daha sonra sevgilisinin ailesini ziyaret ederek, tanışmış oldu.

Sabah saatlerinde kendi ailesiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Oktay, "Ana kucağı, Baba ocağı... Huzur" notunu düştü.



Oyuncu, akşam saatlerinde sevgilisi Atiksoy'un annesi Yeşim Atasoy ve babası Kemal Atiksoy'un evine giderek, hem sohbet etti hem de tanışarak aileye girdi.

Bu anları Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Anne-baba duası almaya devam" diye yazdı.



