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  4. Yıldız Tilbe daha fazla dayanamayıp suç duyurusunda bulundu! Böyle isyan etti

Yıldız Tilbe daha fazla dayanamayıp suç duyurusunda bulundu! Böyle isyan etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.07.2024 17:07
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Sahne şovları, dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzı ile sık sık sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe bu defa sosyal medya üzerinden ateş püskürdü. Ünlü isim adını kullanarak hesap açanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Yıldız Tilbe daha fazla dayanamayıp suç duyurusunda bulundu! Böyle isyan etti

Delikanlım, Çabuk Olalım Aşkım, Hastayım Sana, Çat Kapı gibi birçok şarkıyla büyük hayran kitlesine ulaşan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Yıldız Tilbe, adını kullanarak sosyal medya hesapları açanlara karşı harekete geçti. Sanatçı, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayı X hesabından yayımladı.

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"KÖTÜ NİYETLİ, YANILTICI, YIPRATMAYA YÖNELİK"

''Bir süredir müvekkilimiz Sayın Yıldız Tilbe adına farklı kişiler tarafından adeta onun sosyal medya hesabıymış gibi algı yaratılarak kötü niyetli, yanıltıcı, yıpratmaya yönelik ve tepki çekecek nitelikte görüş, düşünce ve duygu paylaşımları yapan sahte hesaplar tespit edilmiş olup bunlar hakkında ilgili makamlara yasal başvurular ve suç duyuruları tarafımızca yapılmıştır. Bu konuda Yıldız Tilbe sevenlerinin, takipçilerinin ve duyarlılığı olan vicdan sahibi halkımızın hassasiyet göstermesini, gerekirse sosyal medya şikayet yolunu kullanmalarını, sadece mavi tikli 2.1 milyon takipçinin olduğu Instagram hesabına ve yine aynı şekilde yaklaşık 4.9 milyon takipçinin olduğu X (Twitter) hesabına itibar edilmesini, bu iki gerçek sosyal medya hesabı dışında diğer sahte hesaplardaki hiçbir duygu, düşünce, yorum ve beyanın müvekkilimizden sadır olmadığını, bu cihetle yasal olarak hiçbir bağlayıcılığının ve sorumluluğunun da kabul görmeyeceğini önemle beyan eder saygılarımızı sunarız.''

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"NİYETLERİ KENDİLERİNŞ BULSUN"

Adına sahte hesaplar açanlara tepki gösteren ünlü isim "Bıktım adımı soyadımı kullanan, pis düşüncelerini, benmiş gibi yazan, önüne gelene ağız dolusu saydıran, çakma Yıldız Tilbe hesaplarından, usandım. Kim olduklarını bilmiyorum, niyetleri kendilerini bulsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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Yıldız Tilbe
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