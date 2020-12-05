Yıldız Tilbe'den Hakan Altun'a ilginç yorum! Hemen sildi...

Yakın bir zaman önce oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Hakan Altun, Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Su Olsam Sensiz Akamam' şarkısını seslendirdi. Altun bu anları da sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

ÖNCE YORUM YAPTI SONRA SİLDİ

Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Yıldız Tilbe'yi etiketleyerek "Bu gece içimden geldi, ne güzel bir şarkısın sen Yıldız Tilbe" notunu düştü. Her daim esprili kişiliğiyle tanınan Yıldız Tilbe ise paylaşıma "Ne oldu la Gonca dövdü mü, sıkı dur yorulsun" yorumunu yaptı. Tilbe'nin yaptığı yorumu kısa sürede silmesi ise dikkat çekti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yıldız Tilbe, koronavirüs aşısına karşı olduğunu ve yaptırmayacağını söylemişti.



