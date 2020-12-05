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Yıldız Tilbe'den Hakan Altun'a ilginç yorum! Hemen sildi...

05.12.2020 13:41 | Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe'den Hakan Altun'a ilginç yorum! Hemen sildi...

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe'nin şarkısını söylediği anları paylaştı. Altun'un paylaşımına "Ne oldu Gonca mı dövdü, sıkı dur yorulsun" diye cevap veren Tilbe, kimsenin anlayamadığı yorumunu kısa sürede sildi.

Yakın bir zaman önce oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Hakan Altun, Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Su Olsam Sensiz Akamam' şarkısını seslendirdi. Altun bu anları da sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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ÖNCE YORUM YAPTI SONRA SİLDİ

Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Yıldız Tilbe'yi etiketleyerek "Bu gece içimden geldi, ne güzel bir şarkısın sen Yıldız Tilbe" notunu düştü. Her daim esprili kişiliğiyle tanınan Yıldız Tilbe ise paylaşıma "Ne oldu la Gonca dövdü mü, sıkı dur yorulsun" yorumunu yaptı. Tilbe'nin yaptığı yorumu kısa sürede silmesi ise dikkat çekti.

yildiz-tilbe-den-kendi-sarkisini-seslendiren-13780297_9000_m

yildiz-tilbe-den-kendi-sarkisini-seslendiren-13780297_9564_m

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yıldız Tilbe, koronavirüs aşısına karşı olduğunu ve yaptırmayacağını söylemişti.

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