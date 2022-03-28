MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıldız Tilbe'den hayranlarına uyarı! 'Düşersiniz bak'

Yıldız Tilbe'den hayranlarına uyarı! 'Düşersiniz bak'

28.03.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam dinleyicileriyle bir araya gelen Yıldız Tilbe, konserine 'Delikanlım' şarkısıyla başladı. Ara ara hayranlarıyla sohbet eden Tilbe, kendisini tribünlerden izleyenlere ise "Balkondan sarkar gibi sarkmayın düşersiniz bak!" diyerek, uyarılarda bulundu.

Yıldız Tilbe'den hayranlarına uyarı! 'Düşersiniz bak'

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sevenleriyle buluştu.

Konsere 'Delikanlım' şarkısıyla başlayan Tilbe, "Burası ne kadar büyükmüş. Arena gibi gerçekten. İlk kez burada sahne alıyorum. Mekanda şahane, sizlerde şahanesiniz. Bizim de bir arenamız var artık. Mis gibi vallahi. Tavanı da yüksek. Havadar mekan bence." sözleriyle de herkesi kahkahalara boğdu.

HAYRANLARINA BALKON UYARISI

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen başarılı sanatçı, konseri tribünlerden izleyenlere ise "Balkondan sarkar gibi sarkmayın düşersiniz bak!" diyerek, uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzleyiciyle arasındaki diyalog damga vurdu! "Rahmetli oldu" deyince herkes kala kaldıİzleyiciyle arasındaki diyalog damga vurdu! "Rahmetli oldu" deyince herkes kala kaldı
'Cinsel ilişkiden iğreniyorum' demişti! Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı yıllara meydan okuyor'Cinsel ilişkiden iğreniyorum' demişti! Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı yıllara meydan okuyor
Şükür kapalı birini gördük sahnedeŞükür kapalı birini gördük sahnede
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!

Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?

Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Sütyensiz paylaşım! +18 notuyla paylaştı

Sütyensiz paylaşım! +18 notuyla paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.