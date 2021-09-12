MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıldız Tilbe ev halini paylaştı! Sosyal medyanın gündemine girdi

Yıldız Tilbe ev halini paylaştı! Sosyal medyanın gündemine girdi

12.09.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde koronavirüs aşısına karşı tepkisiyle dikkat çeken Yıldız Tilbe ev halini paylaşınca olay oldu.

Yıldız Tilbe ev halini paylaştı! Sosyal medyanın gündemine girdi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe çılgın dansları, farklı giyim tarzı, dikkat çeken sosyal medya paylaşımları ile hep gündemde.

Renkli kişiliğiyle tanından 55 yaşındaki şarkıcı, bu kez Instagram hesabı üzerinden ev halini paylaşarak adından söz ettirdi.

55-lik-yildiz-tilbe-siyah-bustiyerle-sov-yapti-14390318_734_m

Siyah büstiyeri ile poz veren Tilbe'nin ev haline "Ev tarzı sahne tarzından iyi" yorumları yağdı.

55-lik-yildiz-tilbe-siyah-bustiyerle-sov-yapti-14390318_3589_m

Tilbe son dönemde aşıya karşı tepkisiyle dikkat çekiyor. Tilbe, "Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için, seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi mi olacağım? Olmam ki... PCR da, aşı da olmayacağım. Çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım?" açıklamasıyla tepki çekmişti.

55-lik-yildiz-tilbe-siyah-bustiyerle-sov-yapti-14390318_6617_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3.5 milyon TL’lik arabasıyla poz verdi! Gelen yoruma dayanamadı3.5 milyon TL’lik arabasıyla poz verdi! Gelen yoruma dayanamadı
İndirim alamadı diye öfkeden deliye döndü! Yaptığı 'pes' dedirttiİndirim alamadı diye öfkeden deliye döndü! Yaptığı 'pes' dedirtti
Rihanna’nın altın çağı! Kendisine özel tasarımlarla şov yaptıRihanna’nın altın çağı! Kendisine özel tasarımlarla şov yaptı
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"İmamoğlu'nun özel kalemiyim" deyip dehşet saçtı, gerçek kimliği ortaya çıktı

"İmamoğlu'nun özel kalemiyim" deyip dehşet saçtı, gerçek kimliği ortaya çıktı

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Pitbull dehşeti! Polis memuru ve gece bekçisi hastaneye kaldırıldı

Pitbull dehşeti! Polis memuru ve gece bekçisi hastaneye kaldırıldı

Korkunç olayda bir acı haber daha

Korkunç olayda bir acı haber daha

11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Dünya bu kaçışı konuşuyor! Detaylar ortaya çıktı

Dünya bu kaçışı konuşuyor! Detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Zeki Müren'in yeğeni konuştu: Çağlar Çorumlu...

Zeki Müren'in yeğeni konuştu: Çağlar Çorumlu...

Açıklaması sert oldu: "Burası özgür bir ülke"

Açıklaması sert oldu: "Burası özgür bir ülke"

Sansürsüz paylaştı! Dekoltesi olay oldu

Sansürsüz paylaştı! Dekoltesi olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.