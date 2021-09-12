Yıldız Tilbe ev halini paylaştı! Sosyal medyanın gündemine girdi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe çılgın dansları, farklı giyim tarzı, dikkat çeken sosyal medya paylaşımları ile hep gündemde.

Renkli kişiliğiyle tanından 55 yaşındaki şarkıcı, bu kez Instagram hesabı üzerinden ev halini paylaşarak adından söz ettirdi.

Siyah büstiyeri ile poz veren Tilbe'nin ev haline "Ev tarzı sahne tarzından iyi" yorumları yağdı.

Tilbe son dönemde aşıya karşı tepkisiyle dikkat çekiyor. Tilbe, "Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için, seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi mi olacağım? Olmam ki... PCR da, aşı da olmayacağım. Çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım?" açıklamasıyla tepki çekmişti.



