Yıldız Tilbe fotoğrafını paylaştı! Survivor Yunus Emre yorumuyla dikkat çekti!

Koronavirüs pandemisinin büyük bir bölümünü evinde geçirmeyi tercih eden başarılı sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden hayrnalarıyla iletişim kurmayı seven ünlü sanatçının son paylaşımına tanıdık bir isim yorum yaptı. Katıldığı bir televizyon programı sırasında çekilen fotoğrafını paylaşan Tilbe’ye Survivor Yunus Emre övgü dolu satırlarla seslendi.

‘PARMAKLARINA KURBAN’

Şarkılarıyla pop müziğin en sevilen isimleri arasında yer almayı başaran Yıldız Tilbe sık sık değiştirdiği imajıyla gündemdeki yerini koruyor. Son olarak uzun ve kahküllü bir fotoğrafını paylaşarak hayranları şaşırtan başarılı sanatçının paylaşımındaki detay dikkatli gözlerden kaçmadı.

Güzel sanatçının fotoğrafına büyük bir Yıldız Tilbe hayranı olan Survivor Yunus Emre, “Hastayım sana dermansızım ablam kalem kaldırıp yazan parmaklarına kurban” yorumunu ekledi. Yunus Emre’nin eğlenceli yorum Yıldız Tilbe’nin hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.